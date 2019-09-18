8 простых способов поднять иммунитет

С наступлением осени иммунитет нуждается в особенной поддержке. Мы составили список из восьми простых и приятных вещей, которые помогут его укрепить и тем самым избежать простуд и прочих недомоганий.

Йога

Шах и мат всем вирусам, а также лучшее средство в борьбе с постоянными стрессами. Есть определенные позы, которые воздействуют на четыре основные физиологические системы (кровеносная, пищеварительная, нервная, эндокринная), улучшая их функционирование. Спросите у своего учителя.

Сбалансированное питание

Пища, богатая антиоксидантами, пробиотиками и витаминами, — главный друг иммунитета. И, конечно, меньше сахара! Ваш список покупок: семена тыквы, тунец, грибы, картофель из печи, зеленый чай, йогурт, апельсины, капуста, лук, мед.

Спорт

Если вы занимаетесь спортом, то есть хорошие новости — ваши шансы заболеть гораздо меньше, чем у неспортивных коллег. Постарайтесь, насколько это возможно, увеличить интенсивность тренировок — но не забывайте давать себе время на восстановление.

Алкоголь

Удивлены? Однако поверьте: он поможет! Только важно соблюдать основное правило — пить не больше пары бокалов. А также избегайте газированных напитков и напитков с большим содержанием сахара. Лучший выбор — один бокал «Пино-Нуар».

Отмените вечеринки

В период эпидемии гриппа лучше не посещать многолюдные места. Понятно, что это практически невозможно, но воздержаться от похода в бар в пятницу вечером все еще в наших силах. Воспользуйтесь лучше советом выше!

СПА

Двадцати минут массажа будет достаточно, чтобы уменьшить уровень кортизола (гормона стресса, снижающего иммунитет)!

Сон

Исследование Чикагского университета показало, что антитела у вакцинированных людей слабее, чем у тех, кто хорошо высыпается. Отдохнувший человек также меньше подвержен стрессу.

Меньше косметики

Кожа впитывает часть косметических продуктов. И некоторые из них могут быть вредными для иммунной системы. Постарайтесь подобрать на этот сезон максимально натуральные продукты для ухода и макияжа.