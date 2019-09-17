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Стоит ли есть овсянку на завтрак 

Рамблер 5 часов назад
Стоит ли есть овсянку на завтрак
Фото: Рамблер
С самого детства нам твердят, что овсяная каша — самый полезный завтрак. Овсяная крупа действительно важна для организма: в ней содержится большое количество клетчатки, которая нормализует работу кишечника и понижает уровень сахара и холестерина в крови. В овсянке много витамина Е, магния, калия, кальция, железа, фосфора и цинка: все эти компоненты укрепляют наши кости. При всех плюсах, по мнению диетологов, ежедневное употребление каши на завтрак нельзя считать полезным, если вы не учитываете некоторые нюансы.

В овсянке мало белка

Завтрак — самый важный прием пищи, и он должен быть сбалансированным. Белок необходим организму сразу после пробуждения. Именно поэтому овсянку лучше отложить на второй завтрак или сочетать с каким-то белковым блюдом (сваренное яйцо, омлет, творог, сырники или ломтик сыра).

Овсянка — идеальный завтрак перед физическими нагрузками

Если ваша цель — похудеть, диетологи рекомендуют есть овсяную кашу на завтрак в дни тренировок. Сложные углеводы быстрее всего усваиваются при физической нагрузке. Также не добавляйте в кашу сахар и варите ее на молоке низкой жирности или на воде.

Не покупайте «овсянку» в пакетиках

Быстрорастворимая овсяная крупа обычно содержит сахар, добавки и усилители вкуса: обязательно читайте надписи на упаковке перед покупкой. «Овсянки-пятиминутки» в пакетиках (например, «Быстров») не принесут организму никакой пользы.

Тщательно выбирайте овсяную крупу

Правильной можно считать только цельнозерновую крупу или хлопья грубого помола. Важно зерно овсяной крупы. В магазинах продаются три вида: цельная крупа (требует длительной варки до 30-ти минут), хлопья из цельной крупы (время приготовления — до 15-ти минут) и пропаренные хлопья. По мнению диетологов, самая полезная каша получится при смешивании трех видов в пропорции 2:2:1. Благодаря пропаренным хлопьям каша получится нежнее, жесткие зададут структуру, а за пользу будут отвечать отруби.

Сочетайте овсянку с полезными жирами

Добавьте в овсянку льняное масло или орехи. Овсяная крупа в большом количестве содержит жирорастворимый компонент витамин Е, для усвоения которого важны жиры.
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ЗОЖ
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