Медики выяснили, что фрукт со звучным названием "архат" (латинское Siraitia grosvenorii) может замедлить процессы старения. Соответствующее исследование китайских ученых было опубликовано в журнале The American Journal of Chinese Medicine.
Так, ученые выяснили, что у мышей, потребляющих в пищу архат в течение 10 месяцев, замедлились процессы старения. Дело в том, что из-за действия фрукта в красном костном мозге усиливаются функции гемопоэтических стволовых клеток. А они, являясь предшественниками кровяных клеток, способствуют регенерации.
Причем результаты исследований, проведенных на мышах, скорее всего подтвердятся и на людях.
"На основании этих результатов исследовательская группа пришла к выводу, что употребление в пищу плодов архата может продлить жизнь человека за счет улучшения функции стволовых клеток", — говорится в медицинском журнале.