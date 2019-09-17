Медики выяснили, какой фрукт омолаживает кровь

Медики выяснили, что фрукт со звучным названием "архат" (латинское Siraitia grosvenorii) может замедлить процессы старения. Соответствующее исследование китайских ученых было опубликовано в журнале The American Journal of Chinese Medicine.

Так, ученые выяснили, что у мышей, потребляющих в пищу архат в течение 10 месяцев, замедлились процессы старения. Дело в том, что из-за действия фрукта в красном костном мозге усиливаются функции гемопоэтических стволовых клеток. А они, являясь предшественниками кровяных клеток, способствуют регенерации.

Причем результаты исследований, проведенных на мышах, скорее всего подтвердятся и на людях.