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Какая связь между ЭКО и онкологией 

Рамблер 3 часа назад
Смотрите видео и узнайте, есть ли связь между эстракорпоральным оплодотворением и онкологией. Такой вопрос возник на фоне ситуации с актрисой Анастасией Заворотнюк, которая, по сообщениям СМИ, находится в клинике с тяжёлой формой рака мозга. Многие тут же связали появление заболевания с процедурой ЭКО, через которую якобы прошла Анастасия, чтобы родить в 47-летнем возрасте дочь. Может ли ЭКО спровоцировать развитие рака? Узнайте об этом из ролика.
ЗОЖ , Видео , Наука , Анастасия Заворотнюк
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