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Любители суши рискуют заразиться супербактериями 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Любители суши рискуют заразиться супербактериями
Фото: РИА "ФедералПресс"
Самой большой угрозой в мире болезней являются бактерии, устойчивые к антибиотикам. Болезни, которые вызывают такие штаммы, не способно излечить ни одно существующее лекарство. За последние пять лет количество бактерий, резистентных к антибиотикам, выросло вдвое. Ученые зовут их супербактериями.
Увеличение количества супербактерий удалось зафиксировать, когда исследователи наблюдали за дельфинами. Морские млекопитающие стали намного чаще заражаться неизлечимыми болезнями. Ученые уверены, дельфины — идеальный индикатор того, что происходит среди других морских обитателей.
Супербактерии, таким образом, чаще обитают в морской рыбе. Эту самую рыбу сырой кладут в блюда японской кухни, например, в крайне популярные в России суши. Заражение супербактериями представляет опасность еще из-за сложности разработки новых антибиотиков против них. За последние 10 лет ученые не представили ни одной новинки в мире лекарств против бактерий, пишет «МедикФорум».
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