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5 секретов долгожителей 

Рамблер 1 час назад
5 секретов долголетия
Фото: depositphotos.com
Каждый человек мечтает прожить счастливую и длинную жизнь. И хотя никто не знает, сколько нам отведено, существуют простые правила, которые помогут сохранить здоровье как можно дольше.
Спите правильно
Речь идет не о большом количестве часов: переизбыток сна так же плох, как и недостаток. Если вы спите меньше 6 часов в день, у вас может развиться целый ряд заболеваний: ожирение, диабет, болезни сердца, депрессия и другие. Оптимальное количество для каждого человека — 7-8 часов в сутки. Стремитесь к тому, чтобы засыпать и просыпать в одно и то же время. Кстати, 30 минут сна после обеда на 30% снижают риск сердечных заболеваний.
Будьте активны
Если у вас есть возможность регулярно заниматься спортом — прекрасно. Если нет, отсутствие тренировок в спортзале легко можно заменить на прогулки — хотя бы по полчаса в день. Пройдите лишнюю остановку до работы пешком и по возможности откажитесь от лифта. Даже обычная 15-минутная прогулка способна снизить давление и уровень плохого холестерина. Учеными доказано, что спорт нормализует эмоциональное состояние и уменьшает риск возникновения депрессии.
Делайте дыхательные упражнения в течение дня
В нашем бешеном ритме жизни мы постоянно находимся в состоянии стресса и не расслабляемся: дыхание, в свою очередь, тоже нарушается. Клетки организма не получают достаточное количество кислорода, что провоцирует развитие различных болезней. Находите хотя бы 10 минут в день на дыхательную практику: 10 минут глубокого дыхания приведет в норму работу сердца и уровень кровяного давления. А еще это очень успокаивает!
Употребляйте достаточное количество полезных жиров
Многие витамины и микроэлементы усваиваются только с жирами. Яйца, авокадо, оливковое масло, жирные сорта рыб, орехи — все это обязательно должно быть в вашем рационе, поскольку они насыщают организм полезными жирами. А вот количество фастфуда и сладкого рекомендуем максимально сократить. Та же история с обезжиренными продуктами — врачами не раз доказано, что большой пользы от них ждать не стоит.
Развивайтесь
Залог успешной и счастливой жизни — наличие работы и/или хобби, которые приносят удовольствие. Это улучшает ваше эмоциональное состояние и снижает риск развития заболеваний: у вас просто нет времени болеть, потому что вы сконцентрированы на любимом деле!
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