Москвичам рассказали, как пережить грядущие скачки атмосферного давления

Метеочувствительным людям в периоды скачков атмосферного давления следует больше отдыхать, пить много воды, морсов, а также не забывать про прием сердечно-сосудистых лекарств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрошенных экспертов.

Врач-невролог НИИ питания РАМН Олег Ленев рекомендует исключить физически тяжелый труд, который истощает нервную систему, придерживаться диетического питания и пить много воды, чтобы вымыть все токсические вещества из организма.

В периоды перепадов атмосферного давления специалист также советует пить морсы и соки. Это позволит поддержать обилие минеральных веществ и микроэлементов в организме.

Врач-кардиолог, д.м.н, профессор кафедры геронтологии и гериатрии МГМСУ Юрий Конев в свою очередь отметил, что метеочувствительным людям необходимо посетить врача и скорректировать дозу сердечно-сосудистых препаратов.

В эти дни важно соблюдать режим труда и отдыха, не переедать и не злоупотреблять вредностями, напоминает специалист.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что под влиянием циклонов и атмосферных фронтов в Москве ожидаются колебания температуры. В первой половине этой недели атмосферное давление в столице резко понизится от 748 до 738-734 мм ртутного столба.