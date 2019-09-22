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Что походка может рассказать о вашем здоровье 

Рамблер 3 часа назад
Что походка может рассказать о вашем здоровье
Фото: depositphotos.com
Наша походка — не такой простой процесс, как кажется. В момент ходьбы задействуется нервная и костно-мышечная системы. То, в каком состоянии находится наш мышечный корсет, влияет на нашу походку. Если у человека есть нарушения осанки, он сутулится и ходит с опущенной головой и плечами, все это влияет на органы грудной клетки: они сдавливаются, в результате чего процесс поступления кислорода в кровь нарушается. Это, в свою очередь, ведет к усталости и головным болям.
На нашу походку может влиять генетика: иногда вопрос того, как мы ставим ступни, касается нашей наследственности. Например, косолапость может быть врожденной. Изменение в походке может говорить о дефиците витамина D: его недостаток часто ведет к рахиту и к изменению формы ноги.
Сутулость бывает двух типов: походка с опущенной головой и походка с опущенными плечами. Обе часто взаимосвязаны либо с наличием психологических проблем, либо с со сниженным мышечным тонусом.
Если человек не раскачивает при ходьбе руками, у него, вероятнее всего, есть мышечное зажатие в плечевом поясе: обычно оно связано с сидячим образом жизни и малой подвижностью. Если человек громко топает, это свидетельствует о потере чувствительности в ногах: она часто связана с дефицитом витамина B12 и развитием неконтролируемого диабета.
Один из наиболее распространенных диагнозов сегодня — это плоскостопие, его уровень определяется с помощью рентгена. При высоком опущении свода походка становится очень развалистой, развивается косолапие. Когда организм стареет, при высокой степени плоскостопия есть риск деформации коленных суставов.
Регулярно занимайтесь спортом и обязательно делайте растяжку — все это поможет сделать вашу походку красивой и органичной.
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