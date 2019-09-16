Названа неожиданная причина появления стресса

Американские ученые провели исследование и узнали, из-за чего некоторые люди могут испытывать стресс. Данное состояние провоцирует особый белок, который находится в костях, пишет газета «Вечерняя Москва».

Как отмечается, на протяжении 20 лет специалисты изучали остеокальцин — особый гормон, который помогает формированию костей человека. Были проведены опыты на мышах, которых подвергли стрессу. Затем у грызунов проверили уровень данного вещества: оказалось, что он вырос на 50%.

После этого у животных была искусственно прекращена выработка остеокальцина в костях, это привело к тому, что реакция грызунов стала мягче. Температура их тела и уровень глюкозы не повышались, кроме того, снижалась частота сердечных сокращений.

Специалисты пока не знают, каким образом белок, участвующий в образовании костной ткани, влияет на мозговую деятельность. Исследования в этом направлении будут продолжаться. Это поможет медикам в лечении стрессов и депрессии.