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Названа неожиданная причина появления стресса 

Мир24 3 часа назад
Названа неожиданная причина появления стресса
Фото: depositphotos
Американские ученые провели исследование и узнали, из-за чего некоторые люди могут испытывать стресс. Данное состояние провоцирует особый белок, который находится в костях, пишет газета «Вечерняя Москва».
Как отмечается, на протяжении 20 лет специалисты изучали остеокальцин — особый гормон, который помогает формированию костей человека. Были проведены опыты на мышах, которых подвергли стрессу. Затем у грызунов проверили уровень данного вещества: оказалось, что он вырос на 50%.
После этого у животных была искусственно прекращена выработка остеокальцина в костях, это привело к тому, что реакция грызунов стала мягче. Температура их тела и уровень глюкозы не повышались, кроме того, снижалась частота сердечных сокращений.
Специалисты пока не знают, каким образом белок, участвующий в образовании костной ткани, влияет на мозговую деятельность. Исследования в этом направлении будут продолжаться. Это поможет медикам в лечении стрессов и депрессии.
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ЗОЖ , Вечерняя Москва
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