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Эксперт оценил влияние осенней погоды на здоровье 

RT на русском + ещё 1 5 часов назад
Эксперт оценил влияние осенней погоды на здоровье
Фото: RT на русском
Латвийский травматолог-ортопед, директор рижской клинической больницы Янис Петронис в беседе с интернет-изданием argumenti.ru оценил влияние осенней погоды на здоровье.
«Нет секрета, что с похолоданием начинается и ОРВИ, и грипп, и иная инфекция дыхательных путей. Организм человека никак не может перестроиться быстро к более холодной температуре»,
— заявил он.
По его словам, если есть проблемы с бронхами, то прохладная погода может быть опасна, поскольку есть риск воспаления лёгких.
Как отметил Петронис, если кашель не проходит более двух недель, периодически поднимается температура, есть недомогание, озноб, боли в спине и груди, то нужно обратиться к семейному врачу.
Кроме того, рассказал эксперт, похолодание и сырость являются «первыми врагами» больных суставов.
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ЗОЖ , газета "Аргументы недели"
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