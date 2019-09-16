Эксперт оценил влияние осенней погоды на здоровье

Латвийский травматолог-ортопед, директор рижской клинической больницы Янис Петронис в беседе с интернет-изданием argumenti.ru оценил влияние осенней погоды на здоровье.

«Нет секрета, что с похолоданием начинается и ОРВИ, и грипп, и иная инфекция дыхательных путей. Организм человека никак не может перестроиться быстро к более холодной температуре»,

— заявил он.

По его словам, если есть проблемы с бронхами, то прохладная погода может быть опасна, поскольку есть риск воспаления лёгких.

Как отметил Петронис, если кашель не проходит более двух недель, периодически поднимается температура, есть недомогание, озноб, боли в спине и груди, то нужно обратиться к семейному врачу.

Кроме того, рассказал эксперт, похолодание и сырость являются «первыми врагами» больных суставов.