Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Основные симптомы рака головного мозга 

Рамблер 4 часа назад
Смотрите видео и узнайте, как распознать начало опасного заболевания. Рак — недуг коварный, он до последнего момента не выдаёт себя. Однако заподозрить, что проблема есть, можно по ряду признаков. Так, об опухоли мозга могут свидетельствовать частые головные боли, прогрессирующее падение зрение и слуха, онемение конечностей. При наличии таких симптомов лучше пройти обследование, чтобы избежать серьёзных последствий. Как ещё предупредить рак, узнайте из ролика.
ЗОЖ , Болезни и лекарства , Видео , Наука
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У внутриматочной спирали нашли еще один плюс
У внутриматочной спирали нашли еще один плюс
Признаки мужчины с низким тестостероном
Признаки мужчины с низким тестостероном1
Раскрыт новый механизм развития смертельного рака
Раскрыт новый механизм развития смертельного рака1
Названа неожиданная причина появления стресса
Названа неожиданная причина появления стресса
Купание в реке обернулось для ребенка кошмаром
Купание в реке обернулось для ребенка кошмаром
Видео
Найден механизм, способный победить СПИД и рак
00:39
Найден механизм, способный победить СПИД и рак
Наука
Как снизить холестерин без врачей и лекарств
02:28
Как снизить холестерин без врачей и лекарств
Народная медицина
Малышева высказалась о поедании трупов
03:17
Малышева высказалась о поедании трупов
Болезни и лекарства Другое
Основные симптомы рака головного мозга
02:56
Основные симптомы рака головного мозга
ЗОЖ Болезни и лекарства
У россиян появится новая вакцина от гриппа
00:51
У россиян появится новая вакцина от гриппа
Болезни и лекарства
От электронных сигарет начали умирать
00:55
От электронных сигарет начали умирать
ЗОЖ Новости
О чем предупреждает мужчин импотенция
06:06
О чем предупреждает мужчин импотенция
Новости Болезни и лекарства
Вместо больничного листа будут посылать смс
03:22
Вместо больничного листа будут посылать смс
Новости
Дефицит лекарств в России не за горами
03:27
Дефицит лекарств в России не за горами
Новости Болезни и лекарства
Названы смертельно опасные бытовые предметы
04:04
Названы смертельно опасные бытовые предметы
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение