Основные симптомы рака головного мозга

Смотрите видео и узнайте, как распознать начало опасного заболевания. Рак — недуг коварный, он до последнего момента не выдаёт себя. Однако заподозрить, что проблема есть, можно по ряду признаков. Так, об опухоли мозга могут свидетельствовать частые головные боли, прогрессирующее падение зрение и слуха, онемение конечностей. При наличии таких симптомов лучше пройти обследование, чтобы избежать серьёзных последствий. Как ещё предупредить рак, узнайте из ролика.