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Медики рассказали о причинах появления сухости во рту 

Medical Note 5 часов назад
Врачи рассказали о причинах сухости во рту
Фото: Medical Note
Специалисты считают, что одной из самых распространенных причин появления сухости во рту является прием лекарств. Если человек никакие препараты не пьет, то стоит обратиться к врачу, чтобы исключить ряд серьезных заболеваний. Об этом пишет «Московский комсомолец».
Что касается лекарств, то ксеростомию (сухость во рту) могут вызвать, например, снотворное, противоотечные средства, антигистаминные и гипотензивные препараты, антидепрессанты и успокоительные.
Ксеростомия может сигнализировать о сахарном диабете, заболеваниях желудка (например, о антацидном гастрите), неврологических нарушениях.
Если таких недугов у человека нет, то избавиться от неприятного ощущения помогут отказ от курения, алкоголя, кофе — они провоцируют сухость во рту.
Также можно попробовать жевать жвачку без сахара, добавлять в еду немного жгучего перца и пить в течение дня маленькими глотками подкисленную ягодами или цитрусовыми воду.
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ЗОЖ , Московский комсомолец
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