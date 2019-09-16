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Кардиолог рассказал о самой опасной позе для сна 

Рамблер 6 часов назад
Кардиолог рассказал об опасной позе для сна
Фото: depositphotos.com
Спать в правильной позе очень важно для здоровья, сообщил лавный внештатный кардиолог Минздрава Крыма Валерий Садовой. Он пояснил, что самой опасной позой для сна является положение сидя: люди, спящие таким образом, вредят своему сердцу и часто страдают от отеков из-за нарушения циркуляции крови. От этого у них возрастает риск расширения вен и тромбоза. Кроме того, такое положение тела увеличивает внутрибрюшное давление, как и положение "лежа на животе". Сон на боку опасен для позвоночника, после него можно встать с постели с больной спиной. Наиболее безопасная поза для сна — на спине.
Кардиолог отметил, что самое важное — высыпаться. Если не удается проспать 8 часов ночью, рекомендуется устраивать себе дневной отдых.
«Организм обычно понимает сам, что ему нужно делать каждый определенный промежуток времени. Восьмичасовой отдых — вот что действительно доступно и рекомендовано», — сказал врач.
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ЗОЖ , Минздрав РФ
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