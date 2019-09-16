Кардиолог рассказал об опасной позе для сна

Кардиолог рассказал о самой опасной позе для сна

Спать в правильной позе очень важно для здоровья, сообщил лавный внештатный кардиолог Минздрава Крыма Валерий Садовой. Он пояснил, что самой опасной позой для сна является положение сидя: люди, спящие таким образом, вредят своему сердцу и часто страдают от отеков из-за нарушения циркуляции крови. От этого у них возрастает риск расширения вен и тромбоза. Кроме того, такое положение тела увеличивает внутрибрюшное давление, как и положение "лежа на животе". Сон на боку опасен для позвоночника, после него можно встать с постели с больной спиной. Наиболее безопасная поза для сна — на спине.

Кардиолог отметил, что самое важное — высыпаться. Если не удается проспать 8 часов ночью, рекомендуется устраивать себе дневной отдых.

«Организм обычно понимает сам, что ему нужно делать каждый определенный промежуток времени. Восьмичасовой отдых — вот что действительно доступно и рекомендовано», — сказал врач.