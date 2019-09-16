Ученые узнали, когда яйца вредны сердцу

Ученые выяснили, в каком случае употребление яиц вредит сердцу

Американские специалисты из Техасского университета провели два эксперимента, чтобы выяснить, действительно ли любители яиц подвергаются повышенному риску развития заболеваний сердца и сахарного диабета, как предполагалось ранее. Материал об этом опубликован на сайте вуза.

Несколько месяцев назад зарубежные исследователи представили результаты работы, где изучалось влияние яиц на здоровье человека.

Тогда ученые заявили, что употребление одного яйца и более в день опасно для здоровья из-за содержания в продукте холестерина.

Специалисты из Техасского университета пришли к выводу, что вредное воздействие насыщенных жиров любители блюд из яиц могут испытывать, если готовят продукт на сливочном масле, или закусывают его жареным беконом и прочей обработанной пищей.

Людям без проблем со здоровьем регулярное употребление яиц без всяких добавок не навредит, пояснил профессор Джон Доусон

Еще один эксперимент американских ученых продемонстрировал, что яйца также не оказывают негативного влияния на уровень глюкозы в крови.