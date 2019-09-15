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Продукты, которые влияют на мужскую потенцию 

Рамблер 5 часов назад
Названы продукты, которые убивают мужскую потенцию
Фото: depositphotos.com
Мужская потенция зависит от многих факторов, в том числе и от того, что мужчина любит есть и пить. Рассказываем, какие продукты стоит употреблять пореже, чтобы сохранить мужскую силу.

Соль

Норма потребления соли для мужчин — не более 4 граммов в день. Соль и все соленые продукты повышают давление и нарушают кровообращение, из-за чего кровь перестает поступать в нужных количествах к половому органу.

Сахар

Сладкие газированные напитки, всевозможная выпечка и десерты с сахаром негативно сказываются на мужской функции. Всемирная организация здравоохранения рекомендует не есть больше 50 граммов сахара в день, включая продукты со скрытым сахаром, например, магазинные соусы, а также фрукты.

Соя

В сое содержатся вещества, подобные женским гормонам, которые ведут к увеличению эстрогена в крови мужчины и снижению тестостерона.

Пиво

В пиве, как и в сое, содержатся фито-эстрогены, в результате действия которых, у мужчин снижается уровень тестостерона, увеличивается живот и даже развивается гинекомастия — увеличение груди, как у женщин.

Крепкий алкоголь

Спиртное оказывает расслабляющий эффект и пробуждает желание, как у мужчин, так и у женщин. Но коварство алкоголя в том, что за кратковременным расширением сосудов неизбежно следует их сужение, кровь перестает поступать к половым органам, что затрудняет достижение оргазма.
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ЗОЖ , ВОЗ
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