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Почему нельзя пить молоко с медом при простуде 

Рамблер 47 минут назад
Почему нельзя пить молоко с медом при простуде
Фото: depositphotos
Что говорили нам наши мамы и бабушки, когда мы жаловались на то, что у вас болит горло, а температура поднималась выше отметки в 37 градусов? Правильно, пить горячее молоко, да меда в него положить побольше!
Помогало. Правда, ненадолго, а потом становилось хуже. В наши дни врачи, напротив, говорят о том, что так можно лишь еще больше навредить своему здоровью.
Разумеется, пить необходимо, причем в довольно больших количествах: жидкость выводит из организма токсины, которые образуются в процессе жизнедеятельности вирусов и бактерий. Но напитки не должны быть обжигающими, идеальный вариант — теплое питье или комнатной температуры. Излишне же горячая жидкость раздражает слизистую горла и рта, делая больному только хуже.
Добавлять мед в горячее молоко или чай специалисты также не рекомендуют. Во-первых, эти напитки практически полностью уничтожают полезные свойства этого целебного продукта. А во-вторых, есть мнение, что при нагревании мед начинает выделять канцерогены, которые крайне вредны для здоровья.
Если вы все же решили во время болезни употреблять молоко, выбирайте напиток средней жирности. Слишком жирное молоко дает ненужные во время болезни калории и отличную среду для питания бактерий, а не уничтожает их.
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ЗОЖ
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