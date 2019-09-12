Простые средства, спасающие от повышенного давления

Высокое артериальное давление давно уже превратилось в серьезную проблему для людей во всём мире. Нормой является показатель 120/80 мм.рт.ст., и может достигать верхних показателей до 140. К сожалению, часто медпрепараты, которые помогают бороться с гипертонией, имеют много побочных эффектов. Чтобы побороть этот недуг, также можно прибегнуть к народным средствам.

Полезные травы, ягоды и пряности не только улучшат состояние, но и при этом не окажут негативного влияния. Такие растения, как брусника, барбарис, валериана, укроп или малина имеют мочегонное действием и легко выводят из организма натрий. Помимо этого, они являются природным успокоительным и способны расширять сосуды, что приводит к снижению АД. Также гипертоникам будет полезен пустырник, листья березы или пастушья сумка. Отметим, что пить настои из лекарственных трав можно на любой стадии заболевания.

Справиться с повышенным давлением поможет и чеснок. Он разжижает кровь, убирает из сосудов «плохой» холестерин и предупреждает возникновение тромбов. Свежевыжатый сок из свеклы и моркови также полезен: он содержит много калия и быстро выводит соль из организма. Подобным действием обладает сок из черноплодной рябины.

Добавим, что гипертония — одна из самых коварных болезней, поэтому народными способами увлекаться всё же не советуют: необходима консультация врача.