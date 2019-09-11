Жир на животе у женщин оказался опаснее мужского

Жир на животе у женщин оказался намного опаснее мужского

Ожирение больше вредит женщинам, чем мужчинам, показали последние исследования.

Лишний вес в районе живота повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, передает The Sun.

При этом эксперты приходят к выводу: лишние кило на животе у женщин опаснее аналогичных лишних кило у мужчин. Всего один лишний килограмм в этой зоне увеличивает риск диабета 2 типа для женщин в семь раз, в то время как для мужчин этот риск увеличивается в два раза, утверждает исследование, впервые опубликованное журналом Nature Medicine. Увеличивается и риск получить сердечный приступ.

Также ученые пришли к выводу, что за накопление лишнего веса отвечают около двухсот различных генов. Большинство из них относятся к поведенческим паттернам человека. Вывод ученые делают не новый: они рекомендуют меньше есть и больше заниматься спортом.