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Онколог рассказал молодёжи, как избежать онкологии 

Аргументы Недели 2 часа назад
Онколог рассказал, как избежать онкологии
Фото: Аргументы Недели
Российский онколог Андрей Коржиков рассказал молодым согражданам, как правильно следить за здоровьем, чтобы избежать развития рака и вовремя диагностировать опасное заболевание.
Врач посоветовал регулярно проходить обследования, чтобы у врачей впоследствии имелись материалы для сравнения, передаёт "Известия". Также следует отказаться от курения, алкоголя и сделать выбор в пользу физической активности.
«К 30 годам такой диагностический багаж должен быть накоплен. Этот стартовый капитал необходим для того, чтобы через три, пять, десять лет было с чем сравнивать: диагностировали ли заболевание ранее или нет», — объяснил Коржиков.
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ЗОЖ , газета "Известия"
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