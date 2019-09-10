Онколог рассказал, как избежать онкологии

Онколог рассказал молодёжи, как избежать онкологии

Российский онколог Андрей Коржиков рассказал молодым согражданам, как правильно следить за здоровьем, чтобы избежать развития рака и вовремя диагностировать опасное заболевание.

Врач посоветовал регулярно проходить обследования, чтобы у врачей впоследствии имелись материалы для сравнения, передаёт "Известия". Также следует отказаться от курения, алкоголя и сделать выбор в пользу физической активности.