Почему пивной живот — это миф

Многие люди убеждены, что, если мужчина регулярно пьет пиво, у него вырастает большой живот, появляется грудь и даже эрекция становится более слабой. Все это якобы связано с фитоэстрогеном — растительным аналогом гормона эстрогена, который содержится в хмеле. Вот только фитоэстроген слабее своего "товарища" минимум в 700 раз. Учитывая это, можно ли считать, что от употребления пива у мужчины действительно повысится эстроген?

Если провести незамысловатые подсчеты, станет понятно, — чтобы мужчина получил суточную дозу женского эстрогена, ему нужно выпить… 555 литров пива. Вряд ли даже самый искушенный любитель пива способен на такое.

Однако вопрос остается открытым, — мужчины ведь все равно полнеют от частых посиделок с друзьями в пабах. Почему же так происходит? Дело в том, что в России не существует культуры употребления пива, которая есть, например, в случае с вином. Вино обычно закусывают сыром, орехами и фруктами в небольших количествах. К пиву же мы выбираем сухарики, чипсы, бургеры и другую абсолютно бесполезную, но высококалорийную пищу. Именно благодаря ей мужчины и набирают вес, а вот эстроген тут совсем не причем.

Миф о "пивном животе" привел к большим проблемам на постсоветском пространстве. Теперь существуют такие понятия, как "пивной алкоголизм" и "пивной живот", хотя нигде в мире о подобном даже не слышали.