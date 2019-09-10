Какое количество соли опасно для жизни

Прописную истину о том, что во всем надо знать меру, иногда почему-то забывают. Тем не менее, помнить об этом необходимо. Ведь любое вещество в мире имеет свою дозу, превышение которой может запросто привести к весьма неприятным последствиям. Вплоть до летального исхода. Недаром еще Парацельс говорил: «Все есть яд и все есть лекарство. Только доза делает лекарство ядом и яд лекарством».

Опасно может быть и обычная соль, без употребления которой просто нельзя прожить. Полное отсутствие соли может лишить человека жизни всего за 10 дней: начнут отмирать мышцы, нарушится работа сердца и желудка. Дефицит этого минерала в организме может привести к депрессиям и нарушениям психики.

Однако суточная норма соли для человека составляет от 1,5 до 4 г. Превышение этой дозы опасно и крайне негативно сказывается на здоровье. Но существует максимальное количество соли, которое просто приведет к летальному исходу: 250 г.

Сложно, конечно, представить, что кто-то в здравом уме сможет «полакомиться» таким количеством соли за раз или даже употребить его в течение суток. Но факт остается фактом: 250 г соли — это как раз тот случай, когда лекарство может превратиться в яд.