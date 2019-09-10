Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Какое количество соли опасно для жизни 

Рамблер 3 часа назад
Прописную истину о том, что во всем надо знать меру, иногда почему-то забывают. Тем не менее, помнить об этом необходимо. Ведь любое вещество в мире имеет свою дозу, превышение которой может запросто привести к весьма неприятным последствиям. Вплоть до летального исхода. Недаром еще Парацельс говорил: «Все есть яд и все есть лекарство. Только доза делает лекарство ядом и яд лекарством».
Опасно может быть и обычная соль, без употребления которой просто нельзя прожить. Полное отсутствие соли может лишить человека жизни всего за 10 дней: начнут отмирать мышцы, нарушится работа сердца и желудка. Дефицит этого минерала в организме может привести к депрессиям и нарушениям психики.
Однако суточная норма соли для человека составляет от 1,5 до 4 г. Превышение этой дозы опасно и крайне негативно сказывается на здоровье. Но существует максимальное количество соли, которое просто приведет к летальному исходу: 250 г.
Сложно, конечно, представить, что кто-то в здравом уме сможет «полакомиться» таким количеством соли за раз или даже употребить его в течение суток. Но факт остается фактом: 250 г соли — это как раз тот случай, когда лекарство может превратиться в яд.
Комментарии
ЗОЖ , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему хлеб нужно есть каждый день
Почему хлеб нужно есть каждый день
Как наркоз вредит вашему здоровью
Как наркоз вредит вашему здоровью
Симптомы, которые указывают на ХОБЛ
Симптомы, которые указывают на ХОБЛ
Эксперты сообщили, как часто нужно менять белье
Эксперты сообщили, как часто нужно менять белье
Найден механизм, способный победить СПИД и рак
Найден механизм, способный победить СПИД и рак1
Видео
Найден механизм, способный победить СПИД и рак
00:39
Найден механизм, способный победить СПИД и рак
Наука
У россиян появится новая вакцина от гриппа
00:51
У россиян появится новая вакцина от гриппа
Болезни и лекарства
Названы смертельно опасные бытовые предметы
04:04
Названы смертельно опасные бытовые предметы
ЗОЖ
Почему сок борщевика так опасен
09:11
Почему сок борщевика так опасен
Наука ЗОЖ
7 сигналов организма о скорой остановке сердца
01:28
7 сигналов организма о скорой остановке сердца
Новости
О чем предупреждают отеки ног
04:43
О чем предупреждают отеки ног
ЗОЖ
Когда в аптеках появятся терапевты
01:21
Когда в аптеках появятся терапевты
Новости
Стали известны основные факторы развития рака
03:30
Стали известны основные факторы развития рака
Болезни и лекарства
Как уберечься от онкологии
10:19
Как уберечься от онкологии
ЗОЖ Болезни и лекарства
Что нужно знать носителям первой группы крови
03:22
Что нужно знать носителям первой группы крови
ЗОЖ Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение