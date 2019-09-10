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Эксперты рассказали, как часто нужно менять постельное белье 

Yellmed 10 часов назад
Эксперты сообщили, как часто нужно менять белье
Фото: Yellmed
Человек треть жизни проводит в кровати. И каждый день его тело оставляет на простыне миллионы клеток кожи.
Дерматологи объяснили, как не превратить свою постель в «плантации» для бактерий, пишет bustle.com.
Белье постоянно вбирает омертвевшие клетки кожи, перхоть, пыль, остатки косметики и служит идеальной средой для размножения микроорганизмов.
Именно поэтому нужно регулярно менять и стирать постельное белье. По замечанию экспертов, наволочки лучше менять 2-3 раза в неделю. В них скапливается много патогенов, что может вызвать высыпания на лице. Простыни нужно менять раз в неделю, особенно если кожа склонна к аллергическим реакциям.
А вот пододеяльник специалисты советуют менять раз в две недели. Матрас с подушкой желательно каждые полгода стирать или сдавать на обработку в химчистку. Эксперты также рекомендуют принимать душ перед сном: это уберет излишки кожных клеток и поможет быстро заснуть.
Специалисты подчеркивают: редкая смена белья может привести к астме, акне, аллергии и кожным заболеваниям.
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ЗОЖ
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