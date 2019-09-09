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Врачи рассказали, кому противопоказано мясо 

Аргументы Недели 2 часа назад
Врачи рассказали, кому противопоказано мясо
Фото: Аргументы Недели
Московские врачи-диетологи назвали категорию людей, которым противопоказано употребление в пищу красного мяса. Нутрициолог Наталья Прохорова объяснила, что запрет связан с проблемами со здоровьем и нарушением обмена веществ.
Прохорова отметила, что есть мясо нельзя людям, страдающим от подагры, поскольку его присутствие в рационе приводит к негативным последствиям в организме. Диета, разработанная для людей, болеющих подагрой, полностью исключает красное мясо, поскольку при подагре оно мешает обмену веществ. Врач отметила, что в крайних случаях допускается немного нежирного белого мяса, передаёт runews24.
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ЗОЖ , Наталья Прохорова
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