Чем опасен недостаток магния

Недостаток некоторых микроэлементов в организме зачастую вызывает серьезные проблемы со здоровьем. Например, дефицит магния может доставить вам множество неприятностей.

В списке проблем, связанных с нехваткой этого микроэлемента, — бессонница, частые головные боли, запоры, анемия и даже признаки преждевременного старения.

Но особо опасен дефицит магния для сердечно-сосудистой системы. Именно магний предупреждает образование тромбов, снижает риск развития нарушения сердечного ритма, поддерживает оптимальный тонус кровеносных сосудов и принимает участие в сокращении миокарда.

Большую роль магний играет в правильной работе нервной системы, помогая бороться со стрессом. Микроэлемент участвует в регулировке передачи нервных импульсов, а его недостаток способен привести к повышенной возбудимости клеток. Поэтому при дефиците магния мы становимся более подвержены стрессу и труднее от него избавляемся.

Кроме того, магний способствует повышению иммунитета, оказывает сосудорасширяющее действие, увеличивает сопротивляемость организма инфекциям, помогает удерживать калий в клетках, снижает артериальное давление и снимает мышечные спазмы.