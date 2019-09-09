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Чем опасен недостаток магния 

Рамблер 7 часов назад
Чем опасен недостаток магния
Фото: depositphotos
Недостаток некоторых микроэлементов в организме зачастую вызывает серьезные проблемы со здоровьем. Например, дефицит магния может доставить вам множество неприятностей.
В списке проблем, связанных с нехваткой этого микроэлемента, — бессонница, частые головные боли, запоры, анемия и даже признаки преждевременного старения.
Но особо опасен дефицит магния для сердечно-сосудистой системы. Именно магний предупреждает образование тромбов, снижает риск развития нарушения сердечного ритма, поддерживает оптимальный тонус кровеносных сосудов и принимает участие в сокращении миокарда.
Большую роль магний играет в правильной работе нервной системы, помогая бороться со стрессом. Микроэлемент участвует в регулировке передачи нервных импульсов, а его недостаток способен привести к повышенной возбудимости клеток. Поэтому при дефиците магния мы становимся более подвержены стрессу и труднее от него избавляемся.
Кроме того, магний способствует повышению иммунитета, оказывает сосудорасширяющее действие, увеличивает сопротивляемость организма инфекциям, помогает удерживать калий в клетках, снижает артериальное давление и снимает мышечные спазмы.
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Комментарии1
ЗОЖ
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