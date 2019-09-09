Привычки, которые истощают печень

О том, что на печень негативно действует употребление алкоголя, известно всем, но есть и другие, на первый взгляд, вполне безобидные привычки, которые истощают этот важный орган и могут нанести по нему серьезный удар.

Низкая физическая активность

Даже в наши дни, когда многие радеют за здоровый образ жизни, проблемой остается малоподвижный образ жизни. Низкая физическая активность сказывается не только на весе, но и на внутренних органах. На них откладывается жир, избыток которого приводит к воспалительным реакциям в жировой клетчатке. Особенно «грешит» этим жир на животе, который еще и портит сосуды. Избежать этого поможет легкая ежедневная зарядка.

Употребление семечек

Эта вредная привычка не только портит зубы и десны, но и повышает риск развития опасных заболеваний. В частности, может привести к раку печени. Дело в том, что на шелухе семечек образуется ядовитая плесень, которая выделяет афлатоксин — опасное соединение, стимулирующее рост раковых клеток и способное передавать свое вредное воздействие через поколения.

Неправильное питание

Употребление слишком калорийной пищи и большого количества углеводов приводит к тому, что организм получает много энергии. Однако, полностью мы ее, чаще всего, не расходуем. В результате она превращается в жировую ткань, которая откладывается не только на бедрах и животе, но и на внутренних органах, приводя к опасным заболеваниям. В частности, избыток жира в печени считается одной из главных причин развития сахарного диабета второго типа.

Прием лекарств

Очищая организм, печень, в частности, расщепляет и лекарственные препараты. В свою очередь, компоненты многих медикаментов могут поражать клетки печени (о чем часто упоминают в инструкциях ко многим лекарствам). Поэтому к выбору лекарств нужно относиться очень и очень скрупулезно и, конечно, ни в коем случае не принимать препарат потому, что «моей бабушке он помогает». Медицинские препараты должен назначать специалист.