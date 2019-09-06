Как уберечься от онкологии

Видео рассказывает о главных причинах онкологических заболеваниях и способах профилактики. Сегодня рак уносит миллионы жизни каждый год, и в развитых странах он в числе лидеров по смертности. Основные факторы риска — табак, алкоголь и вирус папилломы человека. А вот роль наследственности сравнительно невелика — всего 15 процентов. Что думают учёные о распространении раковых заболеваний и как от них уберечься? Смотрите ролик и узнайте, как остаться здоровым.