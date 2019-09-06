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Как восстановить печень после алкоголя 

Рамблер 2 часа назад
Алкоголь разрушает все системы организма и негативно влияет на органы, но самый большой удар приходится на печень. Именно она занимается расщеплением спирта и помогает справиться с интоксикацией.
На самом деле, нет единого способа, который бы помог восстановить печень. Этот орган может регенерировать. Однако есть и случаи, когда делать он это уже не в состоянии, и там помогут только врачи. Можно немного помочь печени и сесть на специальную диету или попробовать народные средства. В случае серьезных проблем необходимо консультироваться у врача прежде, чем совершать манипуляции со своим организмом.

Народные средства

Многие врачи при заболевании печени рекомендуют тюбаж. Этот метод прием желчегонных средств с прогреванием. Цель тюбажа заключается в том, чтобы вызвать сокращения желчного пузыря и предотвратить застой желчи в организме. В целом к этому методу медицина относится отрицательно и рекомендует проводить только в некоторых случаях. Кроме того, необязательно проблемы с печенью вызывает застой желчи. При восстановлении и чистки печени рекомендуется употреблять мед расторопши, тыквенные семечки и масло, орехи. Все эти методы не доказаны и могут носить противопоказания.

Диета

Скорее этот способ не подразумевает диету в ее классическом понимании. В рамках лечения человеку предлагают отказаться от многих продуктов, но ограничений про количеству у диеты нет. Врачи советуют исключить сахар, мучное, жирное, жареное и соленое хотя бы на одну неделю. При этом категорически противопоказан алкоголь и табак. Рекомендуется употреблять сухари, отвар шиповника, овощные супы, нежирное мясо, злаковые и некислые овощи и фрукты. Лучше всего питаться пять раз в день небольшими порциями, как рекомендуют все лечебные диеты. К особенностям питания относят приготовление паровой и протертой пищи, а также высокое содержание белка.
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