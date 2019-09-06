Что нужно знать носителям первой группы крови

Видео рассказывает, что нужно знать носителям первой группы крови. Классифицировать кровь по группам начали около века назад, и сейчас определение группы крови проводится всем людям. В критические моменты жизни, когда необходимо переливание, принципиально перелить человеку кровь подходящей группы, иначе проблем не избежать. Но оказывается, группа крови влияет и на наше здоровье, а по мнению некоторых, даже определяет характер. Что можно сказать о людях с первой группой крови, узнайте из ролика.