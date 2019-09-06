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Что нужно знать носителям первой группы крови 

Рамблер 2 часа назад
Видео рассказывает, что нужно знать носителям первой группы крови. Классифицировать кровь по группам начали около века назад, и сейчас определение группы крови проводится всем людям. В критические моменты жизни, когда необходимо переливание, принципиально перелить человеку кровь подходящей группы, иначе проблем не избежать. Но оказывается, группа крови влияет и на наше здоровье, а по мнению некоторых, даже определяет характер. Что можно сказать о людях с первой группой крови, узнайте из ролика.
ЗОЖ , Видео , Наука
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