Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Чем опасен отказ от углеводов 

Рамблер 1 час назад
Чем опасен отказ от углеводов
Фото: depositphotos
В погоне за стройностью люди порой используют всевозможные методы, часто не задумываясь, насколько это опасно для здоровья. В частности, некоторые отказываются от углеводов. Но можно ли обходиться совсем без них, и что будет, если из ежедневного меню исключить максимальное количество углеводов?

Проблемы с пищеварением

Недостаток клетчатки (сложных углеводов) негативно сказывается на здоровье. В частности, увеличивается риск развития диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и ожирения.

Ухудшение психического здоровья

Низкоуглеводная диета, как и большинство других, весьма экстремальна. Полный отказ от «вкусняшек» в кругу семьи или друзей, определенно, способен ухудшить настроение. Напротив, диеты, в которых достаточное количество полезных углеводов положительно влияют на эмоциональное состояние.

Недостаток питательных веществ

Отказываясь от углеводов, человек перестает получать необходимое количество важных витаминов, антиоксидантов, минералов и полезных жиров. Это может пагубно отразиться на иммунной и когнитивной функциях. В результате увеличивается риск некоторых сердечно-сосудистых заболеваний и болезни Альцгеймера.
Комментарии
ЗОЖ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кардиологи опровергли миф о вреде соли
Кардиологи опровергли миф о вреде соли
Какие болезни передаются по наследству
Какие болезни передаются по наследству1
России грозит катастрофа с лекарствами
России грозит катастрофа с лекарствами2
В вейпах нашли опасные химикаты
В вейпах нашли опасные химикаты1
Депрессия грозит появлением 20 опасных заболеваний
Депрессия грозит появлением 20 опасных заболеваний2
Видео
У россиян появится новая вакцина от гриппа
00:51
У россиян появится новая вакцина от гриппа
Болезни и лекарства
Названы смертельно опасные бытовые предметы
04:04
Названы смертельно опасные бытовые предметы
ЗОЖ
Стали известны основные факторы развития рака
03:30
Стали известны основные факторы развития рака
Болезни и лекарства
Что нужно знать носителям первой группы крови
03:22
Что нужно знать носителям первой группы крови
ЗОЖ Наука
Как избавиться от кровоточивости дёсен
03:22
Как избавиться от кровоточивости дёсен
Народная медицина ЗОЖ
5 признаков, что вы едите слишком много соли
00:34
5 признаков, что вы едите слишком много соли
Болезни и лекарства
Чем новая российская вакцина от гриппа лучше старых
02:52
Чем новая российская вакцина от гриппа лучше старых
Болезни и лекарства ЗОЖ
Почему в NASA считают ананас спасением от храпа
04:23
Почему в NASA считают ананас спасением от храпа
Наука
Россия покупает запрещённые психотропные препараты
00:28
Россия покупает запрещённые психотропные препараты
Болезни и лекарства
Врачи назвали самые нелепые ошибки пациентов
14:53
Врачи назвали самые нелепые ошибки пациентов
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение