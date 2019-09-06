Чем опасен отказ от углеводов

В погоне за стройностью люди порой используют всевозможные методы, часто не задумываясь, насколько это опасно для здоровья. В частности, некоторые отказываются от углеводов. Но можно ли обходиться совсем без них, и что будет, если из ежедневного меню исключить максимальное количество углеводов?

Проблемы с пищеварением

Недостаток клетчатки (сложных углеводов) негативно сказывается на здоровье. В частности, увеличивается риск развития диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и ожирения.

Ухудшение психического здоровья

Низкоуглеводная диета, как и большинство других, весьма экстремальна. Полный отказ от «вкусняшек» в кругу семьи или друзей, определенно, способен ухудшить настроение. Напротив, диеты, в которых достаточное количество полезных углеводов положительно влияют на эмоциональное состояние.

Недостаток питательных веществ

Отказываясь от углеводов, человек перестает получать необходимое количество важных витаминов, антиоксидантов, минералов и полезных жиров. Это может пагубно отразиться на иммунной и когнитивной функциях. В результате увеличивается риск некоторых сердечно-сосудистых заболеваний и болезни Альцгеймера.