Гастроэнтеролог усомнился в большой пользе супов

Бытует мнение, что практически все каши в той или иной степени полезны, тогда как с супами — ситуация другая. Потому что длительная термическая обработка буквально вываривает из их ингредиентов все ценное. Поэтому предпочтение стоит отдавать «невареным», холодным супам. Так это, или нет — рассказал врач-гастроэнтеролог, к.м.н. Алексей Головенко, выдвинув тезис, что «суп — больше традиция, чем необходимость».

Как напомнил специалист, в нашей культуре суп считается основой питания, символом здорового желудка, и все мамы издревле наставляют: обед и ужин без супа — это не обед и не ужин вовсе, а так, баловство.

Да, грамотно приготовленный суп, разумеется, вкусное, недорогое и вполне полезное, содержательное блюдо. Но так ли уж он безальтернативен? Что будет, если ребенок отказывается его есть?

Здесь нужно держать в голове, что суп на обед — это именно национальная традиция. Тогда как в остальном мире ситуация очень разная. Вплоть до минимизации или же практически полного игнорирования. Как, например, в средиземноморской кухне. Которая сейчас крайне популярна, и адепты которой не отсутствие супов вообще жалуются.

Поэтому представление, что без супа на обед никак нельзя — «оно прекрасное, но только в наших головах», — резюмирует эксперт.

И, если объективно, что такое суп? Фактически, кипяченая вода с небольшой примесью питательных веществ. Так что, с точки зрения работы пищеварения нет никакой разницы, съел ли ваш ребенок овощной суп, в котором плавает кусок мяса, или же отдельно — овощное рагу и отдельно — кусочек мяса, запив все стаканом воды.

— Для организма оба таких обеда равнозначны. Только суп за счет объема кажется более питательным. Но это иллюзия: если ребенка кормить одними супами, питание может получиться недостаточно калорийным и сытным, — предостерег Головенко.

Поэтому главная задача добросовестного родителя — не столько накормить чадо супом, сколько соблюсти пропорции питания по белкам, жирам и углеводам. И тут уже нет принципиальной разницы, в какой форме они поступят в его организм.

По наблюдению гастроэнтеролога, ряд родителей считают, что добавлять в суп традиционную «зажарку» из лука и моркови очень вредно. Что не совсем верно. И с точки зрения медицины, проблема тут может быть только в трансжирах, образующихся при многократном использовании одного и того же масла. Поэтому немного «зажарки» точно не сделают суп опасным для ребенка.

«Особенно, если не доводить ее до кремированного состояния», — заверил эксперт.

Еще одна «проблема» — грибной суп. Считается, что его давать детям нежелательно. Это тоже верно лишь отчасти. Грибы детям давать можно, но с определенного возраста — лет с трех. И при строгом условии, что это проверенные грибы и даются они небольшими порциями.

— Самостоятельно собранные — ненадежная история, потому что ими легко отравиться. В лесах достаточно ядовитых грибов, которые маскируются под съедобные, — говорит Головенко.

Да и съедобные, кстати, тоже бывают с сюрпризами, потому как отлично впитывают из «окружающего мира» вредные вещества. Магазинные же грибы — безопасные, их можно сварить и дать ребенку. Но и здесь нужно держать в голове, что грибы — крайне низкокалорийны.