Названы самые пьющие страны Европы

ВОЗ назвала самые пьющие страны Европы

Всемирная организация здравоохранения опубликовала отчет о потреблении алкоголя в странах Европы. На первое место по количеству чистого спирта на человека в год — 15 литров — вышла Литва. Второе место с 14,4 литра заняла Чехия, третье — 13,4 литра — Германия. В десятку наиболее пьющих вошли (по убыванию) Ирландия, Люксембург, Латвия, Болгария, Франция, Румыния и Словения. В общей сложности специалисты ВОЗ проанализировали данные по 30 странам.

В отчете говорится, что, несмотря на предпринятые меры по сокращению потребления алкоголя, ежегодно в Европе умирает 290 тысяч человек по причинам, связанным со спиртным.

В среднем европеец старше 15 лет выпивает более 2 бутылок вина в неделю. Но в отчете говорится, что если убрать из статистики тех, кто не пьет в принципе, эта цифра вырастет до 3 бутылок. Специалисты ВОЗ подчеркивают, что при таком уровне потребления спиртного здоровью наносится серьезный вред.