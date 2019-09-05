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ВОЗ назвала самые пьющие страны Европы 

Российская Газета + ещё 8 3 часа назад
Названы самые пьющие страны Европы
Фото: Российская Газета
Всемирная организация здравоохранения опубликовала отчет о потреблении алкоголя в странах Европы. На первое место по количеству чистого спирта на человека в год — 15 литров — вышла Литва. Второе место с 14,4 литра заняла Чехия, третье — 13,4 литра — Германия. В десятку наиболее пьющих вошли (по убыванию) Ирландия, Люксембург, Латвия, Болгария, Франция, Румыния и Словения. В общей сложности специалисты ВОЗ проанализировали данные по 30 странам.
В отчете говорится, что, несмотря на предпринятые меры по сокращению потребления алкоголя, ежегодно в Европе умирает 290 тысяч человек по причинам, связанным со спиртным.
В среднем европеец старше 15 лет выпивает более 2 бутылок вина в неделю. Но в отчете говорится, что если убрать из статистики тех, кто не пьет в принципе, эта цифра вырастет до 3 бутылок. Специалисты ВОЗ подчеркивают, что при таком уровне потребления спиртного здоровью наносится серьезный вред.
— Когда алкоголь является одной из главных причин смерти молодых людей, мы не можем оставаться спокойными. Этот продукт продается открыто и доступен для молодежи, несмотря на доказанный вред алкоголя для развития мозга и здоровья в целом, — подчеркнула Карина Феррейра-Борхес из Европейского бюро ВОЗ.
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ЗОЖ , ВОЗ
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