Названы продукты для снижения давления 

Правильное питание может помочь в нормализации давления. Как утверждают эксперты, некоторые продукты питания способны снизить давления.
Ягоды
Употребление черник и клубники способствует насыщению организма антиоксидантами, которые справляются с гипертонией. Ягоды способны снизить давление на 8%.
Бананы
Эти плоды содержат много калия, который расслабляет сосуды, вследствие чего давление снижается. Калий также содержат дыни, авокадо, помидоры, тунец, палтус и другие продукты.
Свекла
1 стакан свекольного сока в день приводит давление в норму. Употреблять такой напиток следует не менее месяца.
Горький шоколад
В таком виде шоколада содержится от 70% какао и более. Он обладает гипотензивными свойствами.
Киви
3 киви в день в течение 8 недель позволят стабилизировать повышенное давление.
Арбуз
Вкусная и полезная ягода нормализует давление за счет мочегонного эффекта. Сок арбуза также хорошо очищает артерии.
Овсянка
В зернах овса есть волокна, которые помогают снизить давление.
Зелень
Если включить в свой ежедневный рацион зелень, то можно улучшить свое здоровье. Достаточно 1-2 порций укропа, капусты, шпината, листового салата в день, чтобы снизить высокое давление.
Чеснок
Он хорошо расширяет сосуды благодаря оксиду азота в своем составе.
Ферментированные продукты
Натуральный йогурты, яблочный уксус или чайный гриб предотвратят повышение давления.
Бобовые
Питание чечевицей, горохом и нутом позволяет на 30% снизить давление.
Гранат
1 стакан гранатового сока в день стабилизирует давление.
Орехи
Орехи снижают давление и избавляют от стресса.