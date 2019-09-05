Названы продукты для снижения давления

Правильное питание может помочь в нормализации давления. Как утверждают эксперты, некоторые продукты питания способны снизить давления.

Ягоды

Употребление черник и клубники способствует насыщению организма антиоксидантами, которые справляются с гипертонией. Ягоды способны снизить давление на 8%.

Бананы

Эти плоды содержат много калия, который расслабляет сосуды, вследствие чего давление снижается. Калий также содержат дыни, авокадо, помидоры, тунец, палтус и другие продукты.

Свекла

1 стакан свекольного сока в день приводит давление в норму. Употреблять такой напиток следует не менее месяца.

Горький шоколад

В таком виде шоколада содержится от 70% какао и более. Он обладает гипотензивными свойствами.

Киви

3 киви в день в течение 8 недель позволят стабилизировать повышенное давление.

Арбуз

Вкусная и полезная ягода нормализует давление за счет мочегонного эффекта. Сок арбуза также хорошо очищает артерии.

Овсянка

В зернах овса есть волокна, которые помогают снизить давление.

Зелень

Если включить в свой ежедневный рацион зелень, то можно улучшить свое здоровье. Достаточно 1-2 порций укропа, капусты, шпината, листового салата в день, чтобы снизить высокое давление.

Чеснок

Он хорошо расширяет сосуды благодаря оксиду азота в своем составе.

Ферментированные продукты

Натуральный йогурты, яблочный уксус или чайный гриб предотвратят повышение давления.

Бобовые

Питание чечевицей, горохом и нутом позволяет на 30% снизить давление.

Гранат

1 стакан гранатового сока в день стабилизирует давление.

Орехи

Орехи снижают давление и избавляют от стресса.