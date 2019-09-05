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Названы смертельно опасные бытовые предметы 

ТК «Звезда» + ещё 1 5 часов назад
Некоторые бытовые предметы, которые большинство людей используют в быту ежедневно, оказались опасными для здоровья и даже жизни. Список вредных вещей опубликовал портал «Медицинское обозрение».
На первом месте оказались дезодоранты — в их составе содержатся парабены. Многие исследования доказывают их отложение в организме.
Краска для татуировок и для волос также оказалось опасной. Американские ученые отмечают, что у людей с тату повышается риск развития меланомы, а у женщин, которые красят волосы — чаще проявляется раз молочных желез.
Вредоносными могут оказаться и лаки для ногтей, в состав которых входят толуол и дибутилфталат, являющиеся токсичными.
Эксперты также предупредили об опасности посуды из пластика и с тефлоновым покрытием, а также радона и асбеста — веществ, содержащихся в строительных материалах.
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