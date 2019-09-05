Почему россияне стали чаще травиться алкоголем

Алкоголь в тени. Почему россияне стали чаще умирать от спиртного

Жертвами отравления алкоголем в России с января по июль этого года стали 4298 человек, что на 17,2% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом говорится в исследовании Центра разработки национальной алкогольной политики. «360» внимательно изучил представленные данные и пообщался с экспертом, который объяснил, с чем связан такой рост числа смертей от спиртного.

Жертвы огненной воды

Статистика, представленная Центром национальной алкогольной политики, разбита на две части. В первой — данные по количеству смертей граждан от отравления алкоголем. Согласно им, в этом году от алкоголя скончались 4298 человек против 3666 за аналогичный период в прошлом году. Рост составил 17,2%.

По регионам распределение количества смертей от алкогольного отравления очень неравномерно. В Челябинской области в этом году количество жертв увеличилось до 191 человека против 75 годом ранее. В Архангельской области ситуация обратная: 129 человек скончались от отравления спиртным за январь–июль в прошлом году, 52 человека погибли за такой же срок в этом году.

Из общего списка особо выделяются Астраханская, Сахалинская и Магаданская области, а также Ингушетия, Калмыкия и Чеченская республики. В прошлом и в этом году там не было ни одного случая смертельного отравления алкоголем.

В Москве с января по июль от отравления алкоголем скончался 71 человек, что на 10,9% больше, чем в прошлом году. В Санкт-Петербурге умерли 83 человека что почти вдвое выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Суррогат пошел в рост

О повышении смертности от отравления алкоголем говорить нельзя, потому что никакого снижения не было. Таким мнением поделился с «360» руководитель Центра исследования федерального и регионального рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз

«Если посмотреть социальный статус всех отравившихся, я абсолютно уверен, что большая часть людей асоциальных, с минимальными зарплатами. Пьют они в основном нелегальную продукцию и травятся они ей не потому, что она плохая, а из-за больших объемов. При этом покупают они ее в любое время дня и ночи несмотря ни на какие запреты», — заявил он.

В качестве аргумента он предложил проследить, как менялся легальный рынок алкоголя за последние 10 лет. По словам эксперта, стоимость бутылки водки в магазине в 2009 году составляла около 50 рублей. Но уже через год в стране установили минимальные цены на алкоголь и цена за водку выросла до 89 рублей за бутылку. В итоге ее продажи упали на 200 миллионов литров.

Из-за ежегодного повышения минимальной цены к 2014 году продажи водки сократились в два раза до одного миллиарда 100 миллионов литров в год.

«У нас стали в два раза меньше пить? Конечно нет. Часть ушла в нелегальный сектор, часть заместили суррогаты и нелегальной водкой», — пояснил Вадим Дробиз.

Он напомнил, что количество суррогата на рынке увеличилось еще больше после того, как в конце 2016 года в Иркутской области спиртосодержащей жидкостью отравились 170 человек, из которых врачи не смогли спасти 75 человек. После выяснилось, что в «коктейле», который пили отравившиеся был метиловый спирт.

Как пояснил Вадим Дробиз, этот единственный случай стал причиной закрытия многих бизнесов, которые занимались продажей спиртосодержащей продукции, потому что цены на спирт для этих жидкостей завысили и приравняли к обычной водке.

«То есть цены спиртосодержащих жидкостей, которые по цене в три-четыре раза дешевле водки, повысили до уровня водки. То есть потребители должны или в четыре раза меньше пить, или в четыре раза больше тратить на тот же алкоголь, который им нужен. Конечно, люди перешли на суррогаты», — пояснил эксперт.

Вадим Дробиз еще раз напомнил, что производство легального спиртного упало в два раза еще в 2014 году. Но, несмотря на все заверения Минздрава , количество потребляемого продукта не уменьшилось, считает он. Просто теперь его сложно посчитать. Официально в России сегодня продается около 1,1 млрд литров крепкого алкоголя. Каждая бутылка проходит через систему ЕГАИС и учитывается. Но сколько остается в тени, после употребления которых люди умирают от отравления.

«На мой взгляд, в нелегальном секторе находится 200−250 миллионов литров нелегальной водки. Она не просто нелегальная, она кустарная, потому что производится она в антисанитарных условиях, а раньше была заводская. Это тоже важный фактор, который может влиять на рост смертности. Миллионов 200−250 самогона и миллиона 200−250 спиртосодержащих жидкостей», — подытожил эксперт.

Для подтверждения слов эксперта откроем статистику. По данным управления Роспотребнадзора по республике Татарстан, за январь–июнь этого года количество отравлений алкоголем составило 291 случай, что на 19% выше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом смертельных отравлений в республике произошло 117 случаев против 89 годом ранее.

Чаще всего отравление происходило этанолом — 72,5%, спиртом с неуточненным составом — 13,1% и метанолом — 11,7%. Портрет среднего потребителя подобного суррогата: взрослый неработающий мужчина. При этом отдельно стоит отметить, что это не пенсионеры, которых по статистике 16,8% среди отравившихся и не бездомные, которых среди пострадавших потребителей суррогатов всего 0,3%.