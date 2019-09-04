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«Продукты молодости» для тех, кому за 45 

Рамблер 6 часов назад
Британская актриса Элизабет Херли в свои 53 года выглядит как яркая женщина в полном расцвете сил.
@elizabethhurley1
Недавно, она рассказала, что после сорока лет полностью изменила рацион питания соответственно возрасту. Ведь то, что в 20 лет организм принимает с легкостью, в 40 он принимать, скорее всего, не захочет.
Эксперты и диетологи выделяют несколько «продуктов молодости», которые стоит добавить женщинам за 45 лет.
Особенно эффективным продуктом считается авокадо. Его плоды содержат целый комплекс полезных микроэлементов, витамин E и антиоксиданты в больших количествах, которые в тандеме улучшают состояние волос и кожи. Фолиевая кислота в авокадо помогает регенерации кожи.
В фасоли содержится очень много белка, который включают в любую «диету молодости». Компоненты фасоли поднимают железо в крови и нормализуют гормональный фон.
Брокколи также входит в список "продуктов молодости", потому как известно своими полезными свойствами и богатым составом антиоксидантов, бета-каротинов и витамина С. Такой комплекс улучшает состояние кожи, волос и ногтей.
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ЗОЖ , Видео , Элизабет Херли
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