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Как связаны сахарный диабет и картошка 

Рамблер 1 час назад
Ученые не перестают изучать природу сахарного диабета и предпосылки его развития.
Так, специалисты Гарвардского университета проанализировали медицинские показатели и рацион питания 84 тысяч женщин.
Выяснилось, что у женщин, которые неравнодушны к блюдам из картофеля, существенно вырастают риски заболеть инсулинозависимым диабетом (диабет 2-го типа).
Так, если женщины несколько раз в неделю обедают вареным, печеным или жаренным картофелем, риск развития диабета вырастает у них на 14%. Еще хуже обстоят дела с картошкой-фри. Любители этого лакомства на 21% чаще заболевают диабетом.
Ученые объяснили, что дело в высоком гликемическом индексе, которым обладает картофель. Поэтому потребление его в пищу в больших количествах ведет к значительному повышению уровня сахара в крови.
Диабетикам стоит следить за гликемическим индексом продуктов, потому как он показывает влияние углеводов в продуктах на уровень сахара в крови.
Поэтому, если человек злоупотребляет картошкой и другими продуктами с высоким гликемическим индексом, в организме могут нарушиться механизмы, ответственные за усвоение глюкозы, что может привести к развитию сахарного диабета.
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ЗОЖ , Видео , Гарвардский университет
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