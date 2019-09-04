Кому нельзя делать прививку от гриппа

Акция против гриппа на территории Москвы стартует 4 сентября. Жители столицы могут сделать вакцинацию. Однако прививку можно делать не всем. Корреспонденты сетевого вещания «Вечерней Москвы» разбирались, в каких случаях с прививкой лучше повременить.

— Есть категория населения — это дети до 6 месяцев, аллергики, люди с сердечной недостаточностью, проблемы с дыхательными путями. Прививку от гриппа лучше не делать при тяжелых заболеваниях крови, почечной недостаточности, болезни эндокринной системы и первый триместр беременности — могут быть соложения. Есть еще относительные противопоказания для прививок — если вы меньше месяца назад переболели ОРВИ, то подождите с прививкой. Ее можно чрез месяц после выздоровления.

По словам врача, на каждом прививочном пункте есть терапевт, с которым можно проконсультироваться.

После прививки не бывает обычно температуры, если пациент не болел.