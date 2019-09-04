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Кому нельзя делать прививку от гриппа 

Вечерняя Москва + ещё 1 4 часа назад
Кому нельзя делать прививку от гриппа
Фото: Вечерняя Москва
Акция против гриппа на территории Москвы стартует 4 сентября. Жители столицы могут сделать вакцинацию. Однако прививку можно делать не всем. Корреспонденты сетевого вещания «Вечерней Москвы» разбирались, в каких случаях с прививкой лучше повременить.
Главный врач городской клинической больницы № 64, депутат Московской городской думы Ольга Шарапова сообщила, что для подобных прививок есть абсолютные и относительные противопоказания:
— Есть категория населения — это дети до 6 месяцев, аллергики, люди с сердечной недостаточностью, проблемы с дыхательными путями. Прививку от гриппа лучше не делать при тяжелых заболеваниях крови, почечной недостаточности, болезни эндокринной системы и первый триместр беременности — могут быть соложения. Есть еще относительные противопоказания для прививок — если вы меньше месяца назад переболели ОРВИ, то подождите с прививкой. Ее можно чрез месяц после выздоровления.
По словам врача, на каждом прививочном пункте есть терапевт, с которым можно проконсультироваться.
После прививки не бывает обычно температуры, если пациент не болел.
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ЗОЖ , Ольга Шарапова , Мосгордума
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