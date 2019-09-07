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Как понять по внешности, что печень нездорова 

Рамблер 41 минуту назад
Как отражается на внешности заболевание печени
Фото: depositphotos.com
Жирная, жареная еда, прежде всего фастфуд, обилие алкоголя, злоупотребление медикаментами и в целом нездоровый образ жизни сказываются на здоровье печени. Свидетельствовать о том, что заболевание этого важнейшего для жизни органа зашло достаточно далеко, будет в первую очередь состояние кожи и желтоватый оттенок глазных склер. Последнее чаще всего случается в острой стадии гепатита А. Однако бывают хронические заболевания печени, которые не так заметны и могут тянуться годами. О них могут свидетельствовать следующие изменения во внешности:
— сосудистые звездочки в области щек и крыльев носа
— жировики и высыпания на коже
— пигментные пятна на коже
— язык, покрытый налетом или с покрасневшим кончиком
— тусклая кожа
— кожа слишком сухая
— частая испарина
— прыщи, особенно между бровями и в области висков
— ломкие ногти и волосы
— мешки, отеки под глазами

Что делать

Прежде всего надо сдать анализы крови и сделать УЗИ, чтобы понять, как далеко зашло заболевание. В дальнейшем надо выполнять назначения врача. Важно также отказаться от жирной, жареной и соленой пищи, алкоголя и изменить образ жизни на более здоровый.
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ЗОЖ
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