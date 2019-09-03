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Почему сон более 9 часов опасен для здоровья 

SM News 6 часов назад
Почему сон более 9 часов опасен для жизни
Фото: SM News
Согласно новым данным, люди, у которых имеются проблемы с сердцем, не должны спать более девяти часов в день, иначе они рискуют заработать сердечный приступ. К такому выводу пришли ученые из американского Университета Колорадо в Боулдере, пишет издание Cosmos Magazine.
В исследовании приняли участие 461 000 человек в возрасте от 40 до 69 лет, у которых никогда не было сердечного приступа. Учёные следили за их состоянием в течение 7 лет. В ходе эксперимента врачи выяснили, что недостаток сна, менее 6 часов, так же как и его избыток, увеличивают риск возникновения сердечного приступа.
Так, у людей, которые спали менее шести часов, вероятность сердечного приступа в течение исследуемого периода была на 20% выше. Однако у тех, кто спал больше девяти часов, вероятность болезни была на 34% больше, чем у тех, кто придерживался нормы (6-9 часов).
Приняв во внимание 30 других факторов: физическую активность, социально-экономический статус и психическое здоровье, они обнаружили, что продолжительность сна сама по себе влияет на риск сердечного приступа независимо от этих факторов.
Исследование также показывает, что риски увеличиваются по мере того, как вы выходите за пределы диапазона от шести до девяти часов.
Например, у людей, которые спали пять часов в сутки, риск сердечного приступа был на 52% выше, чем у тех, кто спал семь-восемь часов, в то время как те, кто спал 10 часов ночью, имели в два раза больше шансов умереть от этой болезни.
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Комментарии1
ЗОЖ
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