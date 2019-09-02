Ученые рассказали, как снизить риск появления полипов в кишечнике

Новое исследование, опубликованное в журнале British Journal of Cancer, свидетельствует о том, что регулярная физическая нагрузка существенно снижает риск появления кишечных полипов — предвестников колоректального рака.

Ученые проанализировали данные, полученные в ходе масштабного исследования Nurses’ Health Study II, участие в котором приняли 28,250 женщин. Специалистов интересовали не только заболевания, которые были диагностированы у разновозрастных участниц, но и их образ жизни, вредные привычки, физическая активность, количество беременностей, прием гормональных препаратов и многое другое.

Чтобы отследить случаи возникновения аденоматозных полипов в кишечнике, ученые попросили женщин хотя бы раз пройти сигмоидоскопию или колоноскопию. Приняв во внимание другие факторы развития рака — курение, употребление алкоголя, неправильное питание, наследственность — ученые пришли к нескольким любопытным выводам.

Выяснилось, что у участниц, которые с 12 до 22 лет хотя бы час в день занимались физическими упражнениями, риск развития полипов в кишечнике оказался на 7% меньше. У тех, кто начал вести активный образ жизни чуть позже (с 23 до 64 лет) вероятность образования аденоматозных полипов уменьшилась на 9%. Участники исследования, которые занимались физкультурой как в детстве, так и в зрелом возрасте, тем самым снизили вероятность полипоза на целых 24%.

Врачи нередко обнаруживают один или несколько аденоматозных полипов в ходе колоноскопии. Хотя эти полипы не являются злокачественными, специалисты считают, что они — предраковые, и потому рекомендуют их удалять. По статистике, около 6% аденоматозных полипов со временем перерождаются в опухоль.