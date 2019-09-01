Чем опасны электронные доски

«Вместо обычной меловой доски — многофункциональная интерактивная панель с сенсорным экраном: это и рабочая поверхность для записей, и кинозал для показа видео и фотоматериалов, и браузер для выхода в интернет, и большой экран для демонстрации цифровых материалов урока», — рекламируется проект МЭШ на сайте правительства Москвы . С тех пор как в столице начали внедрять Московскую электронную школу, в классах обычные доски начали заменять на компьютеры. По мнению новаторов, «интерактивные панели» расширяют возможности подачи материала и делают уроки интереснее. Однако многие родители обеспокоены — дети жалуются на усталость глаз и теряют зрение. Что не так с электронными досками — разбирался «МИР 24».

«От досок болят глаза и голова»

«У меня трое детей, все были со стопроцентным зрением. Я строго ограничиваю всю электронику дома до одного часа в день. Но за прошлый год все трое начали жаловаться на резь в глазах, головную боль, головокружение. Я только и делаю, что к окулисту с ними записываюсь, — рассказывает Татьяна Трофимова. — И в нашем случае никаких нагрузок на глаза, кроме электронных досок, не добавилось — это точно. Я серьезно подумываю искать для них другую школу, без интерактивных досок. Но, во-первых, они очень любят свою школу. А во-вторых, сейчас досками в нашем районе не оснащены, похоже, только маленькие, негосударственные школы. Получается, что за отсутствие досок нужно еще и платить! В прошлом году всем классом ходили к директору, чтобы он повлиял на учителей и вынудил их соблюдать СанПиНы. По нормам дети должны работать с этими досками по 20 минут, не более. Но они вообще не выключаются. К тому же они мерцают. Я просто на родительском собрании посидела в классе, где была включена доска, и пришла домой с больной головой и раздражением глаз. Это притом, что в силу профессии я иногда провожу перед монитором компьютера по 12 часов в день. У моих сыновей после школы все время красные глаза, хотя до появления этих досок ничего подобного не было. Директор ничего не предпринял».

«У моего ребенка глаза и голова от них болят, — говорит Любовь Воронцова. — Я однозначно против этих досок, но их же уже поставили, и учителей заставили переучиваться. Кто же теперь позволит их снять, даже если родители все об этом попросят!»

«Кто-то проводил исследования о воздействии интерактивных досок на организм ребенка, на его психику? — задается вопросом участница интернет-сообщества «Родительский комитет России» Алеся Краснова. — А есть ли у этих досок санитарно-эпидемиологическое заключение об их безопасности? Мне не встречалось. Сама сидела на уроке у ребенка, очень устали глаза от доски. По СанПиНу на уроке в начальной школе такая доска должна использоваться не более 5 минут, а после необходимо провести гимнастику для глаз. На практике доска все время включена (попросту это не удобно — включать и выключать ее на пять минут) и никаких физкультминуток».

«У нас в школе отменные доски, все четко, мерцания не заметны невооруженным глазом. Мой ребенок носит очки и с первого класса работает с этими досками на уроках, жалоб на усталость и боль в глазах ни разу не было. Наверное, важную роль играет качество электронных досок, которые закупают для школ», — считает другой участник родительской группы Александр. «Видела электронную доску хорошего качества и так себе. Тут и понятно, где сэкономили на детях. Доски хорошего качества не мерцают, картинки ясные и яркие», — подтверждает Роза Танаканян. «Меня не устраивает качество изображения, оно очень бледное. Даже мне со здоровыми глазами ничего там не видно. А мой ребенок носит очки и с первой парты тоже ничего не видит», — отмечает Наталья Королева

Постепенное внедрение МЭШ в столице началось в 2017 году, когда во всех школах ввели единый электронный журнал и дневник. К концу 2018-го школы оборудовали «инфраструктурой проекта»: в классах появились точки Wi-Fi, обычные доски без обсуждения с учителями и родительским комитетом заменили на моноблоки («интерактивные панели»). Жалоб вроде приведенных выше можно услышать бесчисленное множество: родители пишут петиции, ходят к директорам, но редко добиваются возвращения меловой доски. Качество же поступающей в школы техники, судя по отзывам, разнится. Некоторые родители из регионов, куда тоже дошла МЭШ, утверждают, что на доски скидывались «всем классом». В розничной продаже стоимость интерактивной доски для школы начинается от 20 тысяч рублей и доходит до полумиллиона.

Мнение офтальмолога

«Все исследования, которые провели по поводу нововведений в школьном обучающем процессе, в основном ангажированы самими производителями, — говорит доктор медицинских наук, известный в медицинской среде детский офтальмолог Игорь Азнаурян. — Независимых исследований о влиянии интерактивных досок на зрение ребенка, да и даже на качество учебного процесса, не проводилось. Поэтому говорить с точки зрения доказательного исследования я не могу. Что касается моих личных мыслей на этот счет, интерактивная доска ничем не хуже меловой, даже лучше, поскольку обычные доски могут сильно бликовать, мел иногда плохо пишет и так далее».

По словам медика, главная проблема зрения современных школьников — близорукость. «Как и во всех странах мира, которые начали внедрять компьютерные технологии в обучающий процесс, у нас тоже скакнула заболеваемость по близорукости. Близорукость не такое страшное заболевание, сегодня она замечательно лечится, но можно говорить о широким распространении заболеваемости. От этого никогда не уйти, если дети постоянно имеют дело с гаджетами», — отмечает профессор.

«Нужно пересмотреть все стандарты по школе, начиная с освещаемости и заканчивая исследованиями, как должен проходить обучающий процесс с использованием тех достижений технологий, которые существуют в наше время. Пока этого не делается, родителям совет: пусть дети используют телефоны как телефоны, а не как средство остальных видов коммуникации. Второе — вместо телефонов для любых целей лучше использовать большие стационарные экраны, например, ноутбуки. Сидеть долго перед экраном нельзя — можно один час в день поиграть в игрушки, и все. Если вы воспользуетесь этими советами, я уверен, что вероятность заболевания близорукостью снизится. Особенно это касается семей, где имеется наследственная предрасположенность, где мама или папа близорукие».

На сайте мэрии в разделе о МЭШ на вопрос: «Не вредят ли гаджеты здоровью детей» — отвечают, что «техническое обеспечение школ полностью соответствует требованиям СанПиН. В интерактивных панелях используются немерцающие ЖК-дисплеи без вредных излучений. Яркие экраны позволяют проводить уроки при нормальном освещении, не требуя затемнения в классе». Помимо того, предоставляется экспертное заключение Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области от 20.03.2018. Документ касается двух моделей ПК (моноблоков) производства Irbis Hong Kong Limited. В заключении указывается, что по результатам экспертизы модели соответствуют «требованиям главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. №299 (раздел 7) и могут применяться в качестве компьютерной техники, в том числе в школьных учреждениях при условии выполнения требований безопасности в соответствии с технической документацией».

Так есть ли проблема?

В 2016 году Минздрав и Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова выпустили учебно-методическое пособие «Гигиенические требования к использованию в школе интерактивных образовательных технологий». «Достаточно часто можно слышать жалобы учителей и учащихся на зрительной дискомфорт, головные боли после работы с интерактивной доской, — пишут авторы. — Как правило, это связано с плохим качеством самой доски, но чаще с неправильным размещением интерактивного оборудования, отсутствием грамотного представления о том, какие требования необходимо соблюдать при подготовке экранной информации». Далее на 22 страницах подробно описываются правила использования электронных досок, технические характеристики экранов и проекторов, требования к оформлению презентаций. Причем указывается, что при нарушении каких-либо условий, например, если в классе установлен неподходящий проектор или даже учитель использует в презентациях не те цвета, техническое новшество действительно приведет к головным болям, ухудшению зрения детей и учителей.

Так, расстояние от доски до первой парты должно быть не менее 240 сантиметров, экран должен быть матовым. «Восприятие информации со светящегося экрана всегда более утомительно, чем с меловой доски хорошего качества», — констатируется в пособии. Затем авторы рекомендуют учителям выводить на экран минимальное количество текста и поменьше анимационных эффектов: «Чем крупнее шрифт и объекты на слайде, тем лучше. Если нет необходимости, то и текста на слайдах вообще должно быть как можно меньше.

Неправильно подобранные цвета текста и фона способны дать эффект, прямо противоположный ожидаемому, — ребенку будет сложно усвоить материал, разобраться в его структуре, сосредоточиться на главном. Может даже появиться физическое недомогание: устанут глаза или появится головная боль».

Самым оптимальным вариантом фона авторы называют белый цвет: «Не зря до сих пор мы читаем книги, в том числе и учебники, напечатанные на белой бумаге. Не должно быть пестроты на слайде: не более 3-4 цветов, причѐм обязательно сочетаемых друг с другом. Кроме того, стоит избегать размещения текста одновременно на двух контрастных тонах, иначе чтение текста будет затруднено. Рисунки не должны прерывать текст».

По данным авторов, в России нарушения зрения у детей относятся к числу наиболее важных медикосоциальных проблем современного общества: «по данным обращаемости за медицинской помощью по РФ это 10,1-14,7 тыс. на 100 тыс. соответствующего населения, что превышает показатели среди взрослых и имеет тенденцию к росту». Исследования НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГБНУ НЦЗД показывают, что у школьников выявлено стремительное увеличение от 1-го к 11-му классу распространенности миопии (близорукости) слабой степени. Причем темп прироста этого показателя у девочек вдвое выше, чем у мальчиков. Более чем у половины школьников с миопией ежегодно зрение ухудшается на 0,5 диоптрия и более. Причиной называется резкое увеличение объема зрительно-напряженной работы, связанной с применением электронных средств отображения, как в школе, так и дома.

Как долго может быть включена доска

Нормы, касающиеся того, сколько времени может быть включена электронная доска на уроке в школе, 15.01.2016 опубликовал Роспотребнадзор . Речь идет об изменениях в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания общеобразовательных организациях» от 24 ноября 2015 года:

«Продолжительность непрерывного использования компьютера с жидкокристаллическим монитором на уроках составляет: для учащихся 1-2 класса — не более 20 минут, для учащихся 3-4 класса — не более 25 минут, для учащихся 5-6 класса — не более 30 минут, для учащихся 7-11 класса — 35 минут. Непрерывная продолжительность работы обучающихся непосредственно с интерактивной доской на уроках в 1-4 классах не должна превышать 5 минут, в 5-11 классах — 10 минут. Суммарная продолжительность использования интерактивной доски на уроках в 1-2 классах составляет не более 25 минут, 3-4 классах и старше — не более 30 минут при соблюдении гигиенически рациональной организации урока (оптимальная смена видов деятельности, плотность уроков 60-80%, физкультминутки, офтальмотренаж)».

Специалисты признают, что и чтение с экрана планшета значительно сильнее напрягает глаза, чем бумажный учебник. Выходом из положения называют соблюдение гигиенических регламентов работы с инструментами МЭШ, чередование работы перед экраном с перерывами для отдыха глаз, физкультминутки.

20 февраля 2019 года стало известно, что Минпросвещения проведет в регионах научные исследования в сфере дошкольного и школьного образования в рамках реализации четырех проектов, в том числе «Психофизиологическое и физиолого-гигиеническое исследование влияния компьютерных технологий обучения в учебном процессе на разных этапах возрастного развития» и «Анализ и систематизация научных подходов и существующей практики дошкольного образования детей младенческого и раннего возраста (от 2 месяцев до 3 лет) с дальнейшим проектированием образовательных программ и психолого-педагогическими основаниями оснащения дошкольных образовательных организаций материалами и оборудованием для реализации образовательных программ дошкольного образования».