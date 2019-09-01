Как не есть после шести, чтобы продлить жизнь

Ученые одного из австрийских университетов провели исследование на 60 добровольцах, чтобы выяснить, как влияет на организм человека специальная диета — интервальное голодание. Об этом сообщает Российская газета.

Интервальное голодание, которое еще называют "периодическим", "цикличным" и "прерывистым" набирает популярность. Метод заключается в строгом регламентировании времени между приемами пищи. Он привлек внимание ученых, которые решили проверить гипотезу, о том, что такой тип голодания не только способствует нормализации веса, но и продлевает жизнь. Первые эксперименты проводили на животных. Затем австрийские ученые пригласили добровольцев для эксперимента, который длился четыре недели.

"60 участников — мужчины и женщины среднего возраста, имели слегка избыточный вес, но были здоровы, при этом не были ни веганами, ни вегетарианцами. Половина из них (контрольная группа) должны были сохранить свои прежние привычки питания, в то время как другая половина питалась по определенной методике интервального голодания",

— сообщает издание.

За время эксперимента каждый из них потерял в среднем 3,5 килограмма, а потеря в весе у контрольной группы составила в среднем всего порядка 200 граммов.

Ученые отметили ряд положительных эффектов — понижение артериального давления, улучшение метаболизма, увеличение концентрации в крови веществ, которые снижают риск сердечных приступов. Побочных эффектов ученые не отмечают даже у людей, просидевших на данной диете в течение 6 месяцев.

По мнению ученых, диета в целом улучшает "физиологические и молекулярные маркеры старения у здоровых людей, не страдающих ожирением".

Исследования подверглись критике из-за методологических недостатков.

"Нельзя сделать однозначные выводы по исключительным преимуществам этой диеты",

— пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.

Между тем, есть ряд исследований, подтверждающих пользу интервального голодания. Например, американские ученые недавно показали, что однодневное голодание приводит к уменьшению воспалительных процессов в организме без ослабления иммунной системы. В то время как 48-часовое голодание уже оказывало негативное влияние на защитные силы организма. Таким образом, не каждый вид интервального голодания приводит к положительным эффектам.