Чем опасно отсутствие секса после 50 лет

Британские ученые призвали после 50 лет активно заниматься сексом. Отсутствие интимной близости может привести к ряду проблем со здоровьем, пишет издание «Актуальные новости».

В исследованиях ученых приняли участие около шести тысяч пожилых женщин и мужчин. В итоге специалисты выяснили, что больше всего от отсутствия секса страдают мужчины.

У 63% представителей мужского пола увеличивается риск появления онкологических заболеваний. У женщин без интима часто наблюдается плохое самочувствие и настроение.

Ученые также утверждают, что активная интимная жизнь уменьшает риск возникновения артрита и диабета.