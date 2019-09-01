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Чем опасно отсутствие секса после 50 лет 

Мир24 9 часов назад
Британские ученые призвали после 50 лет активно заниматься сексом. Отсутствие интимной близости может привести к ряду проблем со здоровьем, пишет издание «Актуальные новости».
В исследованиях ученых приняли участие около шести тысяч пожилых женщин и мужчин. В итоге специалисты выяснили, что больше всего от отсутствия секса страдают мужчины.
У 63% представителей мужского пола увеличивается риск появления онкологических заболеваний. У женщин без интима часто наблюдается плохое самочувствие и настроение.
Ученые также утверждают, что активная интимная жизнь уменьшает риск возникновения артрита и диабета.
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