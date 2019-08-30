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Онищенко призвал заменить шаурму на национальные блюда 

360tv.ru + ещё 1 3 часа назад
Онищенко призвал отказаться от шаурмы
Фото: 360tv.ru
Практически во всех точках торговли шаурмой в Москве специалисты нашли нарушения. Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко объяснил в эфире ИА НСН, как не отравиться сомнительным продуктом.
Шаурму в основном покупают приезжие, а не местные жители. Они отдают предпочтение блюду из питы или лаваша вынужденно: не у всех хватает денег на здоровое питание. Тем не менее каждый вправе узнать, насколько качественный продукт ему предлагают. Для этого нужно попросить у продавца документы. Помимо этого стоит обращать внимание на внешний вид работника: есть ли у него спецодежда, опрятно ли выглядят.
Онищенко также посоветовал делать выбор в пользу отечественной кухни, отметил сайт «Дни.ру».
«Шаурма — это не наш национальный продукт. Было бы правильно взять курс на развитие национального общепита», — добавил бывший главный санитарный врач.
Ранее Роспотребнадзор проверил точки общественного питания, которые занимаются изготовлением и продажей шаурмы. Сотрудники ведомства выявили санитарные нарушения у 98% торговых точек.
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ЗОЖ , Геннадий Онищенко , Роспотребнадзор , Национальная Служба Новостей
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