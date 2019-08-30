Онищенко призвал отказаться от шаурмы

Онищенко призвал заменить шаурму на национальные блюда

Практически во всех точках торговли шаурмой в Москве специалисты нашли нарушения. Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко объяснил в эфире ИА НСН, как не отравиться сомнительным продуктом.

Шаурму в основном покупают приезжие, а не местные жители. Они отдают предпочтение блюду из питы или лаваша вынужденно: не у всех хватает денег на здоровое питание. Тем не менее каждый вправе узнать, насколько качественный продукт ему предлагают. Для этого нужно попросить у продавца документы. Помимо этого стоит обращать внимание на внешний вид работника: есть ли у него спецодежда, опрятно ли выглядят.

Онищенко также посоветовал делать выбор в пользу отечественной кухни, отметил сайт «Дни.ру».

«Шаурма — это не наш национальный продукт. Было бы правильно взять курс на развитие национального общепита», — добавил бывший главный санитарный врач.