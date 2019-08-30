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Как легко заснуть, даже если не хочется 

В городе N 2 часа назад
Как легко заснуть, даже если не хочется
Фото: В городе N
Полноценный сон необходим каждому человеку, нормальная продолжительность сна для взрослого должна быть не менее 7–9 часов. Но иногда проблемы, волнения не дают заснуть в нужное время. Мы ложимся в кровать и начинаем вспоминать события прошедшего дня, строить планы и искать решения проблем. В этой статье разбираемся, как заснуть, даже когда этого не хочется.

Соблюдайте режим дня

Засыпать и просыпаться нужно в одно и тоже время. Сформировать у себя эту привычку не сложно, зато ваши биологические часы настроятся правильно. Со временем вы будете намного быстрее засыпать, и даже просыпаться без будильника. Организм начнет сам себя программировать.

Подумайте о хорошем

Научитесь перед сном медитировать. Это не так сложно, представляйте себе успокаивающие картины — тропический пейзаж, море, лес. Это снимет возбуждение и настроит на спокойный лад. Главное, постараться освободить мысли от негатива. Скажите себе словами героини романа «Унесенные ветром» Скарлетт О’Хара: «Я подумаю об этом завтра!».

Представьте, что вы в лодке

Сомнологи — специалисты по сну — рекомендуют использовать такой метод: представьте, что вы сидите, а лучше — лежите в лодке, и плывете по спокойной реке. Важно почувствовать, что лодка качается на волнах, и это укачивание поможет вам успокоиться, а потом и заснуть.

Расслабьте мышцы

Мозг идет вслед за телом: если мышцы расслаблены, то и мысли начнут успокаиваться. Начните расслаблять мышцы сверху вниз: начните с головы, лица, затем переходите к шее, плечам, груди и так далее. Если вы научитесь правильно отключать свои мышцы, то со временем начнете засыпать, еще не дойдя до пальцев рук.

Примите ванну

Теплая, но не горяча ванна перед сном очень хорошо успокаивает. В воду можно добавить успокаивающие травы, эфирные масла. Полежать в ванне нужно минут 20, а потом отправляйтесь спать. Ваше тело расслабится, и вы намного быстрее уснете.

Проветрите спальню

Если в комнате свежий воздух, это тоже поможет быстрее заснуть. Из-за прохладного воздуха артериальное давление и температура тела приближаются к тем значениям, которые у человека наблюдаются во время сна. Но в холоде лучше не спать, так что ночью, если на дворе не жаркое лето, окна нужно будет закрыть.
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ЗОЖ
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