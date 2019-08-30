Зачем нужно стучать пятками об пол

Многие простые и вместе с тем гениальные решения, которые применяли для лечения различных болезней в СССР, до сих пор пользуются популярностью, хотя и не были одобрены официальной медициной. Один из таких способов помощи здоровья был придуман академиком Александром Микулиным и назван виброгимнастикой, которая помогала улучшить венозное кровообращение и избавить мышцы ног от избытка молочной кислоты. Упражнение это весьма простое: всего-то и нужно — постучать пятками по полу.

Александр Микулин, конструктор авиационных двигателей, на пенсии занялся проблемами сохранения здоровья и разработал несколько идей, которые предлагал применять в санаторном лечении больных. Но его книгу отказалось издавать Министерство здравоохранения , ссылаясь на то, что у автора нет медицинского образования. Тогда Микулин в 76 лет поступил в медицинский институт, который окончил с отличием, а затем защитил кандидатскую, подготовленную по своим материалам для книги. После этого книгу академика «Активное долголетие», наконец, опубликовали.

В этой книге рассказывается, в частности, и о чудодейственной виброгимнастике, упражнения которой могут выполнять даже те люди, которым противопоказаны бег и быстрая ходьба. По уверению автора, такая зарядка помогает получить прилив бодрости и активности на предстоящий день, а также улучшить кровообращение и предотвратить возможные проблемы с ногами.

Выполнять упражнение довольно просто. В положении стоя необходимо оторвать пятки от пола на 1-2 сантиметра, а затем резко опустить их. Таким образом кровь прогоняется вверх по венам и не застаивается. Микулин рекомендовал проделывать не менее 30 таких резких опусканий по 5 раз в день.

По утверждению академика, таки частые, ритмичные и резкие удары пяток об пол можно приравнять к бегу или ходьбе: кровь получает дополнительный импульс для движения вверх. Делать такие упражнения следует не чаще одного раза в секунду, а после тридцати «сотрясений» необходимо сделать перерыв в 10-15 секунд. Поднимать пятки выше, чем на 2 сантиметра от пола не рекомендуется: лучшего эффекта не будет, а вот ступни будут излишне уставать.