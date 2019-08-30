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Чем опасны популярные диеты 

Рамблер 6 часов назад
В стремлении заполучить тело мечты некоторые люди порой переходят все границы. И хотя уже давно и много говорят о том, что сидеть на диетах, мягко говоря, не слишком полезно, все же есть приверженцы всевозможных ограничений. Между тем, у многих диет есть опасные побочные эффекты, о которых обязательно надо знать.

Белковая диета

Эта весьма популярная диета основана на потреблении сильного ограничения в углеводах и потреблении большого количества белка. Многие приверженцы этого вида диеты отмечают потрясающие результаты, но почему-то забывают о том, что за них порой приходится расплачиваться собственным здоровьем. Все дело в том, что белковая диета может негативно сказаться на функции почек. Белки распадаются до мочевины, которая выводится почками. Если подвергать почки повышенной нагрузке в течение длительного времени, можно серьезно навредить им. Кроме того при белковой диете нарушается и работа кишечника: изменяется баланс между вредными бактериями и полезными в пользу первых.

Низкоуглеводные диеты (кремлевская, кетодиета, палеодиета и др.)

Все эти диеты негативно сказываются на сердечно-сосудистой системе организма: нарушается работа сердца и возникает мерцательная аритмия.

Голодание

Весьма радикальный способ сбросить лишний вес. Но некоторые охотно к нему прибегают. Самая частая схема голодания: 1 раз в 7-10 дней по 12-36 часов. В это время человек полностью отказывается от пищи, подвергая организм весьма ощутимым лишениям. Основным источником энергии для тела является глюкоза, но во время голодания организму приходится переходить к «плану Б»: расщеплять гликоген, чтобы получить глюкозу, которая перестает поступать с едой. Когда запасы гликогена исчерпываются, организм начинает расщеплять жиры. Состояние человека в это время отличается повышенной раздражительностью, утомляемостью и упадком сил.
Люди, которые принимают решение голодать, например, неделю и дольше, сильно рискуют. Организм перестает вырабатывать инсулин, тело переходит в «режим экономии»: давление падает, снижается температура тела, сердце начинает биться реже. Иммунитет ослабевает, поэтому после длительного голодания человек может даже погибнуть, подхватив легкую простуду.
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