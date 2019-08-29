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Как сохранить здоровые ноги 

Рамблер 1 час назад
Начинайте следить за здоровьем своих ног уже сегодня, и через тридцать лет сможете по-прежнему бегать и прыгать, а не ходить с палочкой. Увеличить "продолжительность службы" ног помогут следующие приемы:

Правильная поза

Вредно сидеть в позе "нога на ногу". В этом положении нарушается кровообращение в крупных сосудах ног, которые пережимаются и сужаются, затрудняя обратный ток крови. Затруднение в оттоке крови повышает давление на вены ног и вредит им. Меняйте позу ног при сидении, при возможности поднимите ноги повыше.

Обувь

Привычка ходить на высоких каблуках вреди стопе и позвоночнику.

Следите за венами

У женщин чаще, у мужчин реже на ногах появляется синяя венозная сеточка — признак варикозного расширения вен нижних конечностей. В этом случае надо немедленно обратиться в врачу и начать лечение.

Следите за весом

Ожирение дает огромную нагрузку на сердце, кровеносную систему и суставы ног. Если не хотите уже к 50 годам оказаться с попорченными коленями и суставами бедер, худейте.
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