Врач назвала три обязательных осенних продукта

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала «Вечерней Москве» о трех осенних плодах, на которые в сезон рекомендуется налегать всем, кто ведет здоровый образ жизни.

Один из главных продуктов осени — тыква. Она богата бета-каротином (и в этом смысле превосходит морковь), который способствует хорошему зрению, контролю давления у гипертоников и в целом укрепляет иммунитет.

Чтобы бета-каротин лучше усваивался, следует есть тыкву с небольшим количеством жирных продуктов. Например, со сметаной или с растительным маслом.

Также в топ-3 попала слива. Самая полезная — синяя и черная. Содержащиеся в продукте вещества антоцианы и антиоксиданты защищают сердце и сосуды от возрастных изменений.

Есть сливу лучше всего сырой. Оптимально добавлять ее в овсянку или использовать в фруктовом салате.

Самым полезным фруктом осени названа стимулирующая работу кишечника груша.