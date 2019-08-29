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Врач назвала три обязательных осенних продукта 

Medical Note 8 часов назад
Врач назвала три обязательных осенних продукта
Фото: Medical Note
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала «Вечерней Москве» о трех осенних плодах, на которые в сезон рекомендуется налегать всем, кто ведет здоровый образ жизни.
Один из главных продуктов осени — тыква. Она богата бета-каротином (и в этом смысле превосходит морковь), который способствует хорошему зрению, контролю давления у гипертоников и в целом укрепляет иммунитет.
Чтобы бета-каротин лучше усваивался, следует есть тыкву с небольшим количеством жирных продуктов. Например, со сметаной или с растительным маслом.
Также в топ-3 попала слива. Самая полезная — синяя и черная. Содержащиеся в продукте вещества антоцианы и антиоксиданты защищают сердце и сосуды от возрастных изменений.
Есть сливу лучше всего сырой. Оптимально добавлять ее в овсянку или использовать в фруктовом салате.
Самым полезным фруктом осени названа стимулирующая работу кишечника груша.
«В отличие от яблок, которые тоже очищают кишечник, груши дают чувство сытости, когда яблоки из-за содержания органических кислот, раздражая желудок, наоборот приводят к ощущению голода», — пояснила Елена Соломатина.
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ЗОЖ , Елена Соломатина
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