Врач назвала три обязательных осенних продукта 

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала «Вечерней Москве» о трех осенних плодах, на которые в сезон рекомендуется налегать всем, кто ведет здоровый образ жизни.
Один из главных продуктов осени — тыква. Она богата бета-каротином (и в этом смысле превосходит морковь), который способствует хорошему зрению, контролю давления у гипертоников и в целом укрепляет иммунитет.
Чтобы бета-каротин лучше усваивался, следует есть тыкву с небольшим количеством жирных продуктов. Например, со сметаной или с растительным маслом.
Также в топ-3 попала слива. Самая полезная — синяя и черная. Содержащиеся в продукте вещества антоцианы и антиоксиданты защищают сердце и сосуды от возрастных изменений.
Есть сливу лучше всего сырой. Оптимально добавлять ее в овсянку или использовать в фруктовом салате.
Самым полезным фруктом осени названа стимулирующая работу кишечника груша.
«В отличие от яблок, которые тоже очищают кишечник, груши дают чувство сытости, когда яблоки из-за содержания органических кислот, раздражая желудок, наоборот приводят к ощущению голода», — пояснила Елена Соломатина.