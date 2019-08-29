Ученые выявили опасность запеченных овощей

Британские ученые выяснили, что запеченые овощи способны нанести вред, хотя они и считаются полезными с точки зрения диетологии, передает «Медикфорум».

Они представляют собой угрозу для зубов. Как показало исследование, при запекании баклажанов, кабачков, лука, перца и томатов в них увеличивался уровень кислотности. Этот показатель может стать причиной повреждения зубов или появления кариеса.

Оказалось, что запеченые овощи имели те же показатели кислотности, что и газированные напитки. Лучше все-таки тушить или варить лук, болгарский перец, кабачки, баклажаны и томаты. Но не жарить!