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Ученые выявили опасность запеченных овощей 

Вести Подмосковья 3 часа назад
Ученые выявили опасность запеченных овощей
Фото: Вести Подмосковья
Британские ученые выяснили, что запеченые овощи способны нанести вред, хотя они и считаются полезными с точки зрения диетологии, передает «Медикфорум».
Они представляют собой угрозу для зубов. Как показало исследование, при запекании баклажанов, кабачков, лука, перца и томатов в них увеличивался уровень кислотности. Этот показатель может стать причиной повреждения зубов или появления кариеса.
Оказалось, что запеченые овощи имели те же показатели кислотности, что и газированные напитки. Лучше все-таки тушить или варить лук, болгарский перец, кабачки, баклажаны и томаты. Но не жарить!
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